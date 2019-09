Camila Salazar y Juan Ignacio "Mela" Meliton dieron el gran paso. Después de dos años en pareja, pasaron por el Registro Civil y dieron el "sí, quiero". El festejo llegó a la noche, con un cocktail para los más íntimos en un local de café.

La novia marcó el ambiente relajado de la celebración, con un look hippie chic que consistía en un conjunto de top y pantalones palazzo que combinó con una bata semitransparente y plataformas a tono. En el pelo llevó una corona de flores de colores y eligió un maquillaje mínimo, casi imperceptible.

Luciana Salazar dijo presente en la boda de su hermana y lejos de acaparar la atención con un look estridente, prefirió un estilo señorial, discreto, todo de negro, a tono con nuevo perfil "político" que exprime en las redes sociales.

También estuvieron invitados Palito Ortega y Evangelina Salazar, tíos de la novia. La estrella de la noche fue, además de Camila, claro, la pequeña Matilda Salazar, que estaba impecable como siempre y se mostró muy simpática y extrovertida.

La actriz había anunciado la gran noticia a fines del año pasado y dio detalles de la propuesta. "Fuimos a comer comida japonesa, me llevó a un lugar muy lindo. Me escribió una cartita que tenía la canción de Manu Chao. A nosotros nos enamoró la música. A lo último de la canción decía 'Marry me' (casate conmigo). Y ahí me dio el anillo. Lo abracé y me emocioné".