"Será como algo que no has visto antes", había expresado hace un año el actor Brendan Fraser para anunciar esta película basada en un hecho real. "Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser tímido... sé que va a causar una impresión duradera". Esto fue el principio y hoy, esta película que protagoniza titulada "La Ballena" (The Whale) -dirigida por Darren Aronofsky- demostró que estaba en lo cierto. Este drama, basado en un hecho real, se enfoca en la vida del profesor Charlie, un hombre que intenta reparar su vínculo con su hija Sink después de mucho tiempo. El pasado es lo que perturba esta relación, dado que Charlie, quien pesa 272 kilos, se aisló del mundo después de haber perdido a su novio, a quien consideraba como el amor de su vida. Aunque tal aislamiento no ha sido total pues aún mantiene contacto con sus alumnos a través de una computadora, debe afrontar las consecuencias de su mal estado de salud. Cuando el profesor descubre que le queda poco tiempo para sobrevivir, decide buscar a su hija adolescente para reconectar con ella. Para interpretar al personaje, Fraser se sometió a una drástica transformación física, y el proceso fue tortuoso. Tuvo que aumentar casi 200 kilos y su aspecto dejó impactado a muchos espectadores. El camino de esta película y el tiempo, dirá si tal sacrificio no habrá sido en vano. Porque es una de las favoritas a ganar el Oscar de este año. Pero así como ha recibido muchos elogios, también ha tenido críticas. "Es una película sumamente gordofóbica que te recomiendo definitivamente no ver, en especial si tienes un problema de trastorno de la conducta alimentaria o lo has tenido o si tienes gordofobia internalizada", fue el texto de un video crítico que se hizo viral en redes. Pese a estos comentarios, el mismo protagonista defendió la producción. Además, reveló que conversó con personas que sufren de trastornos alimenticios y recogió sus testimonios para darle vida a su personaje. "Sentí la obligación moral de retratar a Charlie con una dignidad y un respeto extraordinarios", dijo para Cinemanía, un medio especializado. El actor estadounidense, famoso por sus papeles en "George de la jungla" o la trilogía de "La momia", sabe bien lo que significa el abandono y el dolor cuando la industria lo marginó de las cámaras y otros problemas personales. Por su parte, Aronofsky, responsable también de películas de culto como "Réquiem para un sueño" y "El cisne negro", opinó acerca de esta cinta: "Invita que veas la humanidad de personajes que no son del todo buenos o del todo malos, que verdaderamente viven en tonos grises como lo hace la gente, y que tienen vidas interiores extremadamente ricas e intrincadas, todos han cometido errores, pero lo que comparten son corazones inmensos y el deseo de amar incluso cuando los demás son aparentemente desagradables". En resumen, este film que se estrenará hoy en las salas sanjuaninas y de todo el país, está escrita por Samuel D. Hunter y cuenta con tres nominaciones a los premios Oscar 2023: mejor actriz de reparto con Hong Chau, mejor maquillaje y peinado para el elenco de The Whale y en una de las categorías más importantes a mejor actor con Brendan Fraser.