La flautista María Fernanda Cullen edificó un trayecto artístico buscando una armonía entre el ámbito clásico académico con el ámbito de la música popular. Egresó de la UNSJ, se formó con importantes solistas y hasta fue ganadora del Precosquín 2003. Pasó por la Orquesta Académica del Teatro Colón y desde 2007 es solista de la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, dedicada también a la investigación, a la docencia en la interpretación y la improvisación, Cullen fue más allá y ahora preside la asociación Música en el Aire, una organización que impulsa proyectos sociales y culturales para el desarrollo de la música popular latinoamericana. Desde este espacio, lanza el primer ciclo de formación denominado Caja de Herramientas Populares. Consiste en una serie de 4 encuentros virtuales (empezarán el próximo 23 de junio) con destacados instrumentistas de flauta traversa, que es abierto a los flautistas de todo el país, que quieran o busquen perfeccionarse.



"Sentimos la necesidad de encauzar la formación integral de la música popular, ya que hay un campo muy amplio pero poco sistematizado, no hay mucha bibliografía disponible y tampoco espacios de fácil acceso para aprender. Por lo general, el repertorio popular y latinoamericano se aprende como puede, de oído, de manera informal y dependiendo de con quién te juntas a tocar. Por eso nos interesa brindar un espacio que pueda generar contenidos a músicos de las provincias y que tenga un camino no tan azaroso", explicó la flautista sanjuanina radicada en Buenos Aires, en comunicación con DIARIO DE CUYO.



La formación para los músicos de provincia es compleja y muchas veces, sostuvo Cullen, "individual y personal", con intereses y búsquedas muy particulares. Que no depende tanto de una institución, sino de la experiencia propia. En este panorama, las oportunidades no son iguales para todos, porque como ella sabe, el gran faro es Buenos Aires para los músicos del interior que quieran hacerse un nombre. En este sentido, la elección de brindar esta "Caja de Herramientas" para los flautistas, no es casual. "La flauta es uno de los instrumentos más versátiles, porque puede destacarse en una orquesta, en una banda de folklore, de rock o de cumbia, hasta puede usar pedales y crear efectos. Es todo terreno. Pero el solista debe saber tocar bien y conocer muy bien los modismos de cada estilo", definió María Fernanda. Los encuentros están configurados de la siguiente manera: El primer encuentro será sobre técnicas extendidas y armado de solos en tango por Paulina Fain (23/06); taller de música afroamericana con Diego Córtez (30/06); improvisación en gato, zamba y chacarera con Juan Pablo Di Leone (07/07); y principios básicos de improvisación con Daniel Lifschitz (17/07). Todos los talleres serán a través de Zoom de 18hs a 20hs. Para inscribirse: https://forms.gle/6wzzNTp5BaeoaiUAA.