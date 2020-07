"A las cinco de la mañana la salida del Edén, era una locura, la gente corría, se atropellaba. A pesar de los empujones logró darse vuelta, lo vio haciéndole señas, le mostraba su zapato de charol rojo. En ese momento se dio cuenta, lo había perdido. Rápido se quitó el otro y siguió adelante. Ahora, un poco más lejos del boliche, comenzó a correr...", así comienza el videoclip de Beatriz Brignone, autora de "Cenicienta", una versión propia del cuento infantil original pero en formato de microrrelato.

Este y otros trabajos presentados por escritores sanjuaninos en una convocatoria organizada por el Consejo Federal de Inversiones, resultaron ganadores del certamen Concurso CFI Región Cuyo Andino de Microrrelatos. Es una iniciativa cogestionada con las áreas de cultura de Mendoza y San Juan, que tuvo la participación de más de 130 autores cuyanos. El jurado, integrado por Alejandro Frías, Alejandra Bondanza y Samuel Bossini, premió a los mendocinos Alejandra Adi, Leonardo Dolengiewich y Vera Jereb Coria; y por San Juan, a Beatriz Brignone (Cenicienta), Gabriela Nebro (Morfología) y Facundo José Cersósimo (Un sueño extraño). Por otra parte, hubo menciones especiales denominadas "Menciones del público", un concurso con los videoclips más votados (o con mayor número de Me gusta) que fueron los de Esteban Luis Agnello y Jazmín Lagard, por Mendoza, y de Isolina Villalonga (Una amapola en Ushuaia) y Pablo Montemurro (Cuando caen las hojas), por San Juan.

Las plumas premiadas Gabriela Nebro, autora de "Morfología", un texto que invita a reflexionar

sobre el lenguaje inclusivo. Mirta Brignone, trabajó una versión adaptada con una mirada moderna de "Cenicienta"; y Facundo Cersósimo, quien viene del mundo del teatro y arte perfomático ofreció su texto "Un sueño extraño". Isolina Villalonga (Una amapola en Ushuaia) y Pablo Montemurro (Cuando caen las hojas) obtuvieron menciones especiales.

Los premios para cada ganador corresponden a 10 mil pesos y las menciones de 6 mil pesos respectivamente. En este concurso, una de las condiciones era exponer no solo la obra o el texto escrito, sino que sea presentado como un videoclip (todos los materiales pueden verse en el canal oficial de Programa de Cultura CFI en Youtube) y relatado o leído por sus propios autores. La escritora local Beatriz Brignone manifestó a DIARIO DE CUYO cómo vivió esta experiencia transmedia: "es una alegría muy grande participar en este certamen, estoy muy contenta. Los cuentos infantiles son más para mayores, verdaderamente si uno se pone a prestar atención de lo que leemos, son historias tremendas. Como tenemos muchos prejuicios hoy, encaré una nueva mirada propia de Cenicienta. Me encanta escribir y pintar y he recibido muchas satisfacciones por todo lo que vengo haciendo", contó la autora con 12 años de trayectoria.



Gabriela Nebro, por su parte, quedó fascinada por las ventajas que tiene la microficción y sacar su máximo provecho al usar las tecnologías digitales: "Esta experiencia fue muy nueva para mí. Como no tengo habilidad para la puesta en escena, no soy actriz, sin embargo, muchos escritores y profesores como yo, nos animamos a hacerlo. Todos hicimos un salto al vacío. Porque el escritor tuvo que salir de su torre de marfil, ponerse ante una cámara y grabarse a sí mismo, compartirlo y mostrarse. Fue todo un gran desafío, diferente y motivador", opinó la autora de "Morfología".