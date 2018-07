Alegría de los invocadores. El TRVP Team levanta con orgullo el trofeo de la victoria.

El 4° Torneo de Liga de Leyendas San Juan llegó a su fin. Como si fuera de manera paralela al mundial de fútbol, la competencia fue muy exigente para los llamados "invocadores". Los equipos finalistas San Juan Gaming y TRVP Team cruzaron a sus campeones en una intensa serie de batallas (al mejor de 5 partidas) y con tres victorias consecutivas, se impuso el segundo y resultó el ganador del certamen. Los jóvenes Tony (Bot Choves) Rodríguez, Meca Camacho (Kaisa is win), Federico Verón (Good Trip), Roberto Cúneo (Its Stolenya), Miguel Vera (Groot) y Orly Barca (Tuca Player) por primera vez lograron destronar al grupo de San Juan Gaming -liderado por Brian Orona- uno de los más temidos contrincantes por sus pares y uno de los de mayor nivel en la comunidad local dentro del ranking del juego. De todas maneras, los primeros cinco equipos recibieron muchos premios que consisten en dinero virtual, objetos y accesorios digitales para mejoras de sus personajes; y elementos de merchandising del juego (mouse, almohadas, posters, llaveros, etc.).

>