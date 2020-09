El músico sanjuanino quiere dar los pasos firmes para poner en marcha su carrera profesional como solista, por tanto lanza el sencillo 'Todo el día', a través de las plataformas digitales de Spotify y YouTube. Este tema, formará parte del disco (aun sin un título definido) será el primer álbum discográfico de producción independiente. Diez, compuso esta canción que reúne elementos estéticos y sonoros del rock y del pop, pero con la particularidad, es que fue concebida durante la cuarentena, pero lo curioso fue por la anécdota vivida a raíz de este tema. En plena gira por Brasil, a principios de marzo, Santiago y su banda, no pudieron volver al país. Durante los días que estuvieron parando en un domicilio particular transitoriamente, Santiago lo explicó: "Cuando la pandemia mundial se esparcía en el país, con la incertidumbre de no saber cómo y cuándo regresar a la Argentina. La letra describe el dejo amargo del encierro y el café, el vacío existencial; un amor a lo lejos".



El sencillo fue grabado y mezclado en TOT y masterizado en el estudio El Bonsai. Para el próximo mes el videoclip estará listo para ser también difundido por Youtube.