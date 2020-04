"Resistiré, erguido frente a todo/Me volveré de hierro para endurecer la piel/Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte/Soy como el junco que se dobla/Pero siempre sigue en pie' dice el estribillo de la canción que es la más elegida para expresar la lucha que diariamente dan los médicos en los hospitales y los ciudadanos desde sus casas frente al avance del coronavirus. España encabeza la elección de esta canción del Dúo Dinámico y las cifras de Spotify en ese país lo atestiguan, ya que desde el 15 de marzo las escuchas de Resistiré aumentaron en más de un 435 por ciento. La ya célebre "play list' de la pandemia, que resulta de la espontánea necesidad de la gente pensar que todo cambiará y que el mundo ganará la batalla incluye otras composiciones famosas bien triunfalistas como "Gonna fly now', de la película Rocky. Además de España, la comunidad más expresiva hasta ahora, en Italia hubo algunas manifestaciones colectivas, mientras que en el resto de Europa no se registran aplausos colectivos, entonaciones espontáneas desde los balcones ni nada parecido. Ni siquiera en la cuna del pop del Viejo Continente- Inglaterra- hay un himno para sobrellevar el momento. Luego, en Estados Unidos, la euforia todavía no traspasa los pasillos médicos, en el resto de América, Colombia tiene alguna anécdota, mientras que en Argentina algunos propusieron clásicos del rock nacional.



Argentina

En el país aún no se han registrado himnos musicales que atraviesen multitudes. Quizás se explique en que el panorama no es tan desolador (aún, y ojalá que no lo sea) como ocurrió en Italia y España que afectó más quizás el fuerte lazo tras la inmigración de esos países, porque Estados Unidos ya superó todos los récords, pero no nos pega tanto. O sea no hay todavía alguna canción que se viralice e impacte como comunidad. Resistiré -más allá de la novela que protagonizaron Pablo Echarri y Celeste Cid- se escuchó en el Hospital Italiano en Buenos Aires, donde un médico de la sala de cuidados intensivos para enfermos con Covid 19, tomó su guitarra y les regaló a sus compañeros una versión con onda de chacarera, mientras, de lejos, un coro de enfermeros completaba la puesta.



Sólo le pido a Dios, de León Gieco, reunió a artistas como el propio Gieco, Nahuel Pennisi, Patricia Sosa, Los Tekis, el Chaqueño Palavecino (que además contó que quiere grabar Resistiré) durante Semana Santa, con producción de Destino San Javier, que también aparecen.



Y desde San Juan, el jachallero Julian Vargas, también propuso cantar el tema de Gieco, al que se sumaron muchos artistas locales.



Pero decenas de ciudadanos coreando en los balcones una letra como la de Resistiré o alguna otra, no se ha visto ni siquiera en Buenos Aires. Quizás la cultura futbolera meta la cola y cuando haga falta levantar los ánimos surja alguna adaptación más de tribuna.



Colombia



Para la sorpresa de Diego Torres, su canción más difundida, Color esperanza es la elegida en Colombia donde agentes de la policía sorprendieron a los vecinos en una suerte de serenata. Es que durante una ronda en la que por megáfono le pedían a los vecinos que mantuvieran la cuarentena, a algún uniformado se le ocurrió felicitar a los que cumplían con el aislamiento y para darles ánimo les cantó Color esperanza. La canción surgida en 2001, un momento muy complicado para la Argentina, es uno de los clásicos del intérprete y la valió incluso un escándalo con Coty Sorokin, quien le recriminó que Torres no aclaraba que él no había escrito el tema, sino Sorokin y Cachorro López.

Más allá de la polémica, Color esperanza ha servido para renovar la ilusión de miles de escuchas en distintos temas sociales, ahora también en torno a esta pandemia.



España



Resistiré composición lanzada por el Dúo Dinámico en 1988 es la más elegida en España. Los madrileños la cantan desde los balcones a la hora en que aplauden para agradecer a los profesionales de la salud;



Movilizados por las cifras de fallecidos que golpea al país, además de la entonación entre vecinos, figuras de la música se reunieron virtualmente para cantar el tema juntos. El 1 de abril la Cadena 100 española lanzó el producto final de esta mezcla de músicos reconocidos como David Bisbal, Manuel Carrasco, Pitingo, Mikel Erentxu, David Summers, David Otero, Álex Ubago, José Mercé, son algunos de los que pusieron su voz a la reconocida canción.

Otro tema que está comenzando a difundirse es Pongamos que hablo de Madrid, una canción de Joaquín Sabina (de la que el artista ha cedido sus derechos) que el ayuntamiento de la capital española ha tomado nuevo himno para distraer a los españoles y animar la cuarentena. Varios cantantes famosos de ese país ya han grabado su versión.





Italia



En Italia, convertido en el país donde fue muy visible el efecto mortal del Covid 19 (aunque Estados Unidos ya supera ampliamente la cantidad de muertes italianas), que impactó sensiblemente en la Argentina, quizás por los fuertes lazos con el país europeo. Allí Resistiré también fue difundida e incluso una cantante compartió su video interpretándola en italiano. También el Bella ciao cobró un nuevo significado, porque fueron muchos los que recuperaron la canción de la resistencia antifascista famosa en esta época por La Casa de Papel, pero ahora es enarbolada en la lucha contra el virus.



Va pensiero, el himno nacional y Notti magiche de los Mundiales de fútbol de 1990, también sonaron y en Milán, Volare y Azzurro fueron otros de los temas que cantaron.



Estados Unidos



En Estados Unidos para celebrar ganarle una batalla al virus, eligieron "Gonna Fly now' de la banda sonora de la película Rocky. Sucedió en el Centro Médico Regional St. Joseph, en Nueva Jersey que cuando el jefe del servicio de Urgencias recibió el alta, aclamado en medio de un espectacular pasillo triunfal sonó la música de la legendaria película del boxeador de Philadelphia, compuesta por el músico Bill Conti .



En Nueva York, para mejorar el animo del personal de la salud, han puesto horarios específicos para pasar algunas canciones, por ejemplo el tema de Survivor, "Eye of the Tiger', lanzado en 1982, ayuda a motivar a médicos y enfermeros de la ciudad norteamericana más golpeada. En el Mount Sinai suena en los altoparlantes "Call on me' de Starley. En la Gran Manzana y en Detroit, también suena el clásico de los Beatles "Her comes the sun', que parece ayudar a pasar la pesadilla, renovando la esperanza.