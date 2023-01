"¿Por qué pasan ciertas cosas?' se pregunta Rodrigo Espinola en el título de su nuevo EP que lanza en plataformas digitales este viernes, cuyo single difusión es "Vueltas'. Es el segundo bloque de canciones que este músico sanjuanino publica bajo el nombre de "Rodri Cactus'.



"Este proyecto solista nació a partir de un viaje que hice en 2018 para encontrar mis canciones, en ese tiempo sólo me dediqué a componer y grabé en 2020 "Canciones guardadas', mi primer trabajo, que lancé en 2021' comentó a DIARIO DE CUYO el artista de rock alternativo que, aunque reniega de los rótulos, se ubica dentro del Indie funk.



Desde el inicio sus composiciones estuvieron marcadas por las historias, propias y de otros, que tienen que ver con la introspección, buscando mejorar las experiencias personales y salir fortalecido. Sus canciones están protagonizadas por un "ser antropomorfo con forma de cactus', dando un anclaje a la región.



"Este personaje las va narrando viajes, relaciones, rupturas y aprendizajes' agregó el joven, profesor egresado de la Escuela de Música que busca abrirse camino en la escena local autogestiva.



Rodrigo tiene en su trayectoria el recorrido de hace algunos años atrás junto a la banda "Desde otro sitio', donde lo acompañaba su hermano Maximiliano en guitarra y aún continúan juntos tocando en este nuevo proyecto, donde también están Lucas Atencio en bajo y Gastón Vargas en batería.



"Siempre tengo la ilusión de entrar en la escena como músico y gestor, estoy empezando a meterme de lleno en eso, además me gustaría mucho estar en la Fiesta del Sol' dijo el artista que reconoció que se sentía intimidado por los escenarios." Siempre estuve ahí cerca, pero poco participaba y en estos últimos años me empecé a meter más para mostrar lo que hago' aseguró.



Sobre el trabajo de los últimos años, de este inicio como solista, Rodrigo se abocó a la producción de su música y la distribución, puesto que se preparó para lanzarse al mundo digital, donde, destaca "casi no hay álbums sino que todos son singles o EP'. Publicó de manera independiente, sin sellos, en las plataformas digitales. "Estudié mucho sobre la distribución digital, busqué y aprendí, hice cursos, es un tema que me gusta mucho' apuntó Rodrigo, orgulloso de "hacer las cosas bien' por su cuenta.

En el horizonte más cercano, planea tener dos actuaciones en febrero- con fecha y lugar a definir- para presentar el EP en San Juan y en Mendoza "¿Por qué será que pasan ciertas cosas?' y en noviembre alumbrará su primer álbum conteniendo este EP y nuevas canciones que ya está preparando.