A lo largo de cuatro años sin lanzamientos ni estrenos, los jóvenes de Fondo de Bikini estuvieron construyendo nuevas canciones en el estudio, con la paciencia necesaria para esperar por una ocasión oportuna para darlas de alta. Y lógicamente, ese momento de sacarlas a la luz llegó. Será este mes, el 15 de abril, donde el álbum Fachada estará disponible en Spotify y para el próximo 20 de este mes, será el recital de presentación oficial de dicha producción.



No obstante, el nacimiento del tercer disco será de manera especial. Con la añoranza de los álbumes de larga duración o de los propios casettes analógicos, el material estará divido en dos partes, un Lado A y un Lado B. Cada placa tendrá una característica especial, la primera será como un tono más melancólico, que es consecuente con la mayoría de las conceptualizaciones de la banda en sus anteriores discos; y la segunda, será con un mensaje y un tono más esperanzador y positivo. La primera parte será presentada en este show por el que Fondo de Bikini mantiene mucha expectativa, porque pisarán por primera vez la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, con lo que será el recital propio más importante de sus 7 años de vida. Así lo anunció uno de los miembros y cofundadores de la banda, Agustín Díaz, para DIARIO DE CUYO: "Es el show que los seguidores estaban esperando, porque durante mucho tiempo venimos de actuar en escenarios grandes, pero sólo en contexto de festivales, en cambio tener un recital propio en una sala ideal como esta, que cuenta con capacidad y con la posibilidad de conquistar un espacio para artistas independientes, representa un desafío total que será una base de la cual no podremos bajarnos". La apuesta es que, de esta actuación, resulte una performance innovadora que marque un antes y un después para la carrera de la banda. Para ello, se contará con la labor de la escenógrafa Federica Sforza, de Martín Molina en luces y contará también con un vestuario dedicado a cada momento clave del concierto y un orden específico para la salida de cada canción. La puesta estará consustanciada con la estética y concepto del nuevo disco, pero también irá encadenada con el resto del repertorio a modo de resumen de sus 7 años de vida. Por lo tanto, el número 7 tendrá una presencia simbólica: "El número tiene múltiples significados desde lo sagrado y religioso, queremos que el público lo vaya descifrando entendiendo qué queremos comunicar desde lo no verbal. Queremos que sea un show único e irrepetible, con el fin de ofrecer al espectador una experiencia especial", dijo Agustín e informó que se hará un registro audiovisual de todo el show y que será alojado en Internet posterior al mismo. Surgido en 2017 y con una base de rock alternativo e indie rock, su primer disco de estudio fue, con el título homónimo, publicado en 2018 y en 2020 salió "El Incendio". La agrupación indie conformada por Valeria Marra (guitarra y voz), Gastón Vargas (batería), Agustín Díaz (guitarra y voz), Adrián Romero (bajo) y Lucas Orellano (guitarra y voz).



De todos ellos, Agustín y Lucas son dos de los miembros que quedaron de la primera formación, y explicaron por qué les llevó tanto tiempo desarrollar este nuevo material: "Tratamos de no hacerle caso a los tiempos que la industria musical exige, porque nos parecen irracionales e imposibles de cumplir. Imponen el mandato de lanzar un disco cada tres meses para que sean escuchados en las plataformas, es un esquema que nos resulta incompatible de realizar y desde lo económico también. Nos limita la calidad que pretendemos desarrollar". Por lo tanto, Díaz explicó que la autogestión trae consigo una ventaja: "Manejamos nuestras propias rutinas, tiempos y modos de producción y difusión. Somos los dueños de nuestras creaciones". En cuanto al contenido de "Fachada", el concepto del cual parten los temas del disco es de un mundo distópico posapocalíptico, porque como estas nuevas canciones emergieron durante la pandemia, el clima triste y de desolación predomina en lo sonoro. "La melancolía y el paisaje desértico es el hilo conductor de nuestra música. La idea es buscar un mundo después del mundo, estas canciones pandémicas no sólo nos atraviesan, sino también a toda la escena del rock alternativo argentino. Hay muchas bandas emergentes de la pandemia que tienen un fuerte condimento del pospunk que hoy vuelve a ponerse en la mesa, después de haber sido una fuerte influencia en los 80 y en los 90. Hoy, musicalmente y conceptualmente, pensamos de manera distópica, porque la realidad es distópica también".



Pero no toda la producción estará así inmutable en dicha línea, porque para la segunda mitad del año, con un clima primaveral y de verano, el Lado B de "Fachada" vendrá con esperanza y alegría. Por último, Diaz refrescó que Fondo de Bikini tiene entidad propia: "La banda continuará, si algún día, Lucas y yo, tenemos que dejarla, queremos que por sí sola siga viva y constante. En 7 años logramos mucho". Para este recital habrá algunos artistas invitados como Fabricio Pérez y otras sorpresas que compartirán escenario.

> DATO

Fondo de Bikini. Presenta "Fachada" Lado A. sábado 20 de abril, a las 21hs, en la Sala Auditórium del TB. La entrada general de $3.000 se encuentra disponible en Boletería del TB con beneficios exclusivos, de lunes a viernes de 9 30 a 14hs, de 16 a 20hs, y los sábados de 10 a 13 30hs.