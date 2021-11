FOTOS DANIEL ARIAS

Una puesta de luces, sonido y visual a punto para la ocasión. Ni que hablar de la luz de una Luna llena en el cielo como paisaje natural que decoró el espectáculo al aire libre en la plaza Hipólito Yrigoyen. El Homenaje a Queen, celebrado ayer convocó a cientos de personas (entre niñas, niños, jóvenes y adultos) que llenó "la joroba" y disfrutó de un encuentro cargado de canciones inolvidables. Mientras se aguantaba una extensa previa de casi más de una hora, el público aguardaba entre mates, gaseosa o cerveza fresca para sobrellevar la calurosa noche, de repente apareció en escena Hugo Bonámico quien ofreció un preludio del show con la interpretación de Love of my life en castellano. La pieza sirvió para introducir a los espectadores al show y después de la presentación del locutor Cristian Villalba, arrancó sin más preámbulos la banda Vip de Nápoles con el primer hit de la grilla I want to break free, de la mano de Guillermo Martínez y Elio Riveros. Luego entraron Gonzalo Maldonado y David Hernández para poner subir las vibraciones con Hammer to fall. A partir de ese momento, el concierto fue incrementando el interés y la atención del público que fue de a poco entusiasmándose y participando con aplausos y reacciones de euforia. Una perlita fue la intervención de las pequeñas Sol y Aldana Quiroga para la intro de Rapsodia Bohemia. Al momento de hacer las primeras notas en el piano, generó conmoción en la multitud y posteriormente vino el enganchado con Radio Ga Ga, otro hit que incitaba a todos a jugar con las palmas. A lo largo del show, el recorrido por el repertorio clásico de la banda británica tuvo varios cuadros interesantes, combinando con animaciones en pantalla y rotación de vocalistas y de instrumentistas, entre las bandas Vía 66 y Vip de Nápoles. La despedida, al cierre de esta edición, fue con todos los músicos en escena cantando Friends will be friends para darle un cierre de lujo a una velada entretenida y bien rockera.

Arranque con furia. Gonzalo Maldonado interpreta Hammer to fall en un comienzo con toda potencia.

Pequeñas y talentosas. Sol y Aldana Quiroga le pusieron ternura a la intro de Rapsodia Bohemia.

Respuesta positiva. El público asistió y colmó la lomita de la plaza y no se movió de su lugar durante todo el show.