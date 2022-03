"Canción de cuna para la niñez infinita" es la propuesta que saldrá a escena el próximo sábado en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario, donde Claudia Lepe compartirá sus composiciones creadas para invocar al sueño. El espectáculo tiene una concepción inclusiva, porque las canciones también serán interpretadas en lengua de señas. "Es como conversar conmigo siendo niña e invitar a todos a que lo hagan, es muy bonito y emotivo el concierto" dijo a DIARIO DE CUYO Lepe, cantante chilena radicada en San Juan hace un tiempo, que como profesora de música fue docente de niños y adolescentes antes de dedicarse de lleno a la ópera. El show está basado en un libro que editó junto a su esposo, Jorge Moreno Gómez, que es artista visual y se encargó de las ilustraciones de la publicación que contiene 9 canciones -de las cuales cinco son de autoría de la artista chilena- y sus partituras.



"En Chile lo hicimos seis veces y pensaba que la gente se aburría en la tercera canción y no, la gente se emociona mucho, eso es súper lindo de ver, o se conectan con ellos mismos de niño o se acuerdan de sus hijos. De hecho el concierto es para grandes y chicos, no es un repertorio para niños" relató Lepe, que al momento de pensar en reponerlo en San Juan decidió sumar a Romina Pereyra como intérprete de lengua de señas, dado que ya habían trabajado juntas armando un video en pandemia y ese fue el disparador para esta función. "La comunidad sorda tiene muy poco acceso al arte, entonces pensaba que podíamos compartir esto con más gente; las canciones de cuna son un llamado a volver a la ternura, a ser niños o recordar a nuestros niños cuando eran bebés o recordarnos nosotros como niños, entonces se me ocurrió decirle a Romina que nos acompañara, además como es actriz le da una impronta artística" dijo Lepe sobre la idea, que tendrá el acompañamiento del piano a cargo de Luz Ramírez.



"Participar del espectáculo me parece una hermosa posibilidad de abrir una puerta a la comunidad sorda al arte, desde ora mirada, a la música desde otro sentido. Estoy Feliz de haber sido invitada y honrada al cruzarme con tremendas artistas", comentó Pereyra, que además de intérprete en LSA, es profesora de educación física, está por recibirse como profe de teatro y es actriz.

En el show -donde los asistentes sordos tendrán un lugar especial en la platea para disfrutar de la función- habrá también una puesta visual, con algunas imágenes del libro y animaciones nuevas. "Me inspiré en lo que veía de mi niñez, dibujos inocentes, sin pretensión, buscando ternura, nunca impacto. Los colores tienen que ver con la psicología, evocar calma, felicidad, alegría y un poco de melancolía, para llevarte más atrás a un recuerdo" compartió el ilustrador sobre su trabajo.



Sobre qué llevó a Lepe a conectarse con las canciones de cuna como temática, relató que además de su propia infancia y maternidad, fue el trabajo docente que realizó durante 18 años en Chile lo que la motivó. "Cuando llegué al último colegio que trabajé, porque ahora me dedico a la ópera, me pidieron que diera clases a niños chiquititos. Dije que me tenían que capacitar porque yo no sé ser profesora de niños de esa edad y me dieron una cantidad de herramientas tan hermosas que ahí aprendí, me abrió un mundo maravilloso, siento que tengo mucha más llegada con ellos y me siento más feliz con la primera infancia. Así que cuando surgió la idea de estas canciones de cuna, yo sentía que era retomar ese trabajo que había dejado en 2013 para dedicarme a la ópera", sostuvo la contralto que opinó que "la infancia y la ternura trascienden las culturas y los tiempos también. Hoy que vivimos épocas difíciles de pandemia, de guerra, necesitamos volver a sentirnos como acurrucados, como en el vientre de mamá".



EL DATO

Canción de cuna para la niñez infinita. Sábado 19 de marzo, a las 19 en Sala Auditorium del TB. La entrada: $600, en boletería de 9.30 a 14, o de 17 a 20, sábados de 10 a 13.30 y dos horas antes de la función.