Después de muchos años de transitar las tablas y los espacios teatrales, el actor sanjuanino Emiliano Voiro busca nuevas experiencias por fuera del teatro y hará su primera incursión en el canto solista. Por esta veta artística, Voiro vino preparando su primer espectáculo público con un proyecto que invita a escuchar y contemplar obras celebres de la música popular, desde otra perspectiva. "Tatuajes de Ruta, canciones que abrazan", es el nombre de bautismo de esta propuesta que brindará el actor esta noche a las 23 en el Lawnn Tenis San Juan. En sus jardines, estará acompañado por Paulo Carrizo en teclados, Jorge Arredondo en percusión, Javier Gomez en bajo y Fabricio Pérez en guitarra. Además, estará invitado el músico Sebastián Garay de Mendoza. El repertorio musical consistirá en una serie de temas de compositores iberoamericanos tales como Jorge Drexler, Fito Páez, Pedro Guerra y varios otros, que fueron elegidos por gusto personal del actor, quien hará sus primeros pasos en el circuito musical con la ayuda de sus habilidades y experiencias en el manejo escénico.



"Quiero incursionar en la canción de autor y para este proyecto inicial se sumó gente que me apoya y que admiro en persona. Esta banda que me acompañará como solista me servirá como base a futuras presentaciones que tendré para el próximo año", dijo Voiro a DIARIO DE CUYO. El recital tendrá varios elementos cargados de teatralidad, el protagonista recitará textos y permitirá hacer juegos de tonalidades lumínicas en escena. "Elijo canciones que me conmueven, que me atraviesan y que en definitiva son obras de arte, que cuentan y que hacen algo en el receptor. Es lo que quiero cantar y quiero comunicar", definió el actor.



La cita es en Aguilar 76, dentro del Parque de Mayo. Las entradas tienen un valor de $70.