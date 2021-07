Luego de retomar las serenatas virtuales en mayo, el cantautor local Daniel Giovenco se unirá a Rubén González, compositor sanjuanino radicado en Nueva York hace más de 3 décadas, para ofrecer Canciones de Aquí y de Allá a las 21 (hora argentina), en Zoom. El concierto se llevará a cabo hoy desde los hogares de ambos artistas, unidos en un streaming gratuito con contribuciones voluntarias (el link deberá solicitarse al cel. 2645810771).

Con estilos semejantes y una veintena de temas compuestos a dúo, la dupla decidió hacer el recital en el ciberespacio ya que González aún no puede visitar sus pagos debido a la pandemia. "Él pensaba viajar este año pero no puede, entonces hicimos esto para no dejar pasar más tiempo. Hace rato él quería hacerlo y me invitó", mencionó Giovenco sobre el recital en el que interpretarán temas realizados en solitario y en conjunto.