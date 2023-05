La crisis matrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en los últimos días cuando el futbolista se vio envuelto en un nuevo escándalo vinculado a una supuesta infidelidad. En esta oportunidad circularon conversaciones privadas con Cande Lecce, una joven de 23 años, quien luego de que se la vinculara con el futbolista -y que él negara el encuentro en reiteradas ocasiones- hizo públicas las conversaciones privadas con el delantero. Mientras tanto, Wanda admitía estar separada en un vivo de Instagram y a las pocas horas perreaba en una reconocida fiesta con el ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio.

Pero esa es otra historia. La de Cande Lecce empezó en Rosario, ciudad de la que también es oriundo Icardi, y nadie sabe donde terminará. En los últimos días, su nombre ocupó la primera plana de las páginas de espectáculos, cuando salió a responderle al futbolista que intentaba negar su affaire. “Cuánto circo y cuánto payaso. Ya no me sorprende todas las veces que te creí. Piden pruebas, las tienen a la vista. Pero claro no alcanzan y las quieren ensuciar. Sería muy cínica para inventar con tanto detalle. ¿Qué pasa, se cayó la careta? Ya voy a hablar, y voy a contar mi verdad”, señaló indignada en un posteo en su cuenta de Instagram, luego de que en Entrometidos, el programa que conduce Carlos Monti por NET TV, compartieran los audios que le había mandado a Pocchi de Gossipeame relatando los hechos.

Luego, través de sus historias de Instagram, se grabó por primera vez y salió a hablar del vínculo que según ella tuvo con el futbolista. “Yo tengo muchas cosas para perder, mi trabajo por ejemplo. Si quieren juzgar a alguien que se enamoró, me pueden juzgar tranquilamente. Yo lo conocí en octubre del año pasado, fuimos intercambiando me gusta y empezamos a conversar como dos personas comunes que se están conociendo”, señaló al hablar por primera vez.

En pleno revuelo mediático, la joven volvió a hablar este martes en Intrusos donde explicó cómo se sentía y los efectos que había tenido la viralización de la supuesta infidelidad. “Para mí es difícil esto, estoy en una situación complicada, por esto estoy sin trabajo”, admitió la rosarina: “Fue demasiada exposición, tenía mi vida establecida con mi trabajo y mi familia”, agregó. Y reveló por qué había decidido salir a contar su versión. “Me sentí vulnerable. Cuando vi el posteo y la llegada a Argentina, se lo conté a Pochi en un momento de efusividad al 100 por ciento, no podía creer lo que pasaba”, aseguró.

Me sentí decepcionada y triste”, agregó la joven, y repitió su versión. “A mí en todo momento me dijo que estaba separado. Esto viene desde octubre”, explicó la modelo, que agregó que, de saber que estaba casado, no se hubiera involucrado con el futbolista. “Wanda me parece divina, si el tengo que pedir disculpas a alguien es a ella, porque él en todo momento me dijo ‘estoy solo’”, repitió.

Luego, le preguntaron si estaba al tanto de los movimientos de Nara e Icardi en las redes, que incluían vacaciones en destinos como las Maldivas. “¿Por qué no le consultan a él eso y no a mí?”, se preguntó. “¿Por qué no le voy a creer que estaba separado? Yo conocí a alguien sensible, con quien tuve charlas amenas, nos fuimos conociendo en el día a día a través de videollamadas. No me mostró otra cosa”, aseguró.

En el ciclo de América también le preguntaron si había tenido relaciones sexuales con el futbolista. “Hay cosas que no voy a responder porque me parece que no van. Hubo un encuentro de dos personas con una conversación sincera, nos gustamos. Eso fue”. Y negó que hiciera todo esto para buscar fama: “Si me hubiese querido hacer famosa, no sería más fácil que estuviera en Buenos Aires? Lo hice público porque me sentí mal. Cuando me vi envuelta en la situación, decidí hacerme cargo. Somos dos personas adultas”, enfatizó.

Por último, le quiso dar un cierre al asunto: “Mi cara está en todos lados, prefiero que me conozcan por mi verdad. Acá terminó el tema”, sentenció la joven, que durante la jornada del martes puso en privado su cuenta de Instagram. Allí es donde muestra parte de su trabajo como promotora e influencer. Con más de 18 mil seguidores tanto en Instagram como en Tik Tok, se la ve trabajando en eventos de automovilismo y como modelo de trajes de baño y conjuntos de ropa interior.

También allí aprovecha para compartir algunas reflexiones sobre el trabajo y la vida: “Dentro de veinte años a partir de ahora te arrepentirás de las cosas que no hiciste, así que suelta las riendas y navega fuera de tu zona de confort, busca el viento en tus velas. Explora, Sueña, Descubre…”, escribió en una publicación, antes de que su vida diera un vuelco profundo y su nombre empiece a estar en boca de todos.