"Quería contarles un poco mi historia y dejarles un mensaje a los que lo necesiten. No quiero dar pena con esto, quiero que abran los ojos todas".

Cande Tinelli subió cinco fotos de hace algunos años en su cuenta en Instagram. No fueron imágenes al azar: pertenecen a la época más difícil de su vida, cuando sufría de trastornos alimenticios que le causaron serios problemas de salud.

Así lo contó ella misma en la publicación: "Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando diez kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar nada. Encerrarme sola. No ver gente. Todo esto y muchas cosas más, que realmente me arrepiento de que hayan existido. Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierda que tomó mi vida por completo".

"Me pido disculpas a mí misma y a las personas que me rodean, que bien saben los malos momentos que los hice vivir. Gracias por sacarme de esto, les agradezco el amor y la paciencia, especialmente a mi papá", continuó con su emotivo mensaje.

Con el objetivo de alertar sobre la gravedad de estos trastornos alimenticios a sus seguidores, la joven cantante realizó un pedido: "Chicas, por favor, no caigan en esto. Instagram muestra cosas irreales, cuerpos que no existen. No se caguen la vida, en serio. Es demasiado hermosa. Y todas somos hermosas. Con unos kilos de más, de menos. La vida es así: un día flaco, el otro no. Pero no a estos extremos enfermizos que pueden terminar mal, al pedo absolutamente".

Con el dolor por haber vivido estos momentos tan difíciles, pero con el aprendizaje que adquirió tras haber sorteado los obstáculos que le presentó la vida, Cande concluyó su publicación: "El cuerpo me pasa factura, así que sean inteligentes y no caigan en esto. Y si les pasa por favor pidan ayuda. ¡Yo estoy para ustedes! Ojalá les sirva esta publicación. Los amo".