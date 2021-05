El dúo sanjuanino formado por Cande Buasso y Paulo Carrizo continúan sumando experiencias internacionales a su carrera desde que los millones de reproducciones de su versión de Barro tal vez -canción del Flaco Spinetta- les abriera una carrera en el exterior.



Esta vez, Cande y Paulo fueron invitados a participar del importante ciclo norteamericano Tiny Desk Concert, por el que han pasado estrellas de la música como Coldplay, Alicia Keys, Dua Lipa, Harry Styles, Natalia Lafourcade y Adele, por nombrar sólo algunas.

"No podemos creer estar presentes en uno de los escenarios más grandes y más soñado. Es increíble estar en Tiny Desk. Gracias a todos los que nos apoyaron y creyeron en nosotros!" publicaron los artistas en sus redes sociales, con un entusiasmo que no es para menos, teniendo en cuenta que el ciclo pertenece al programa de radio All things considered de NPR Music, una organización que produce contenidos para una red de mil estaciones de radio públicas en los Estados Unidos.



El mini concierto, que puede verse en el canal de Youtube de NPR, fue grabado el 19 de abril en la Sala de Ensayos de la orquesta del Teatro del Bicentenario, tiene una duración de 17 minutos e incluye cuatro canciones: Treaty, Barro tal vez, Límite en tu amor y Tuyo.



"Estamos actuando desde un lugar muy especial, este hermoso teatro en San Juan, donde nuestro loco viaje comenzó, agradecidos con Tiny Desk por invitarnos" dice Cande antes de introducir a la versión de Barro tal vez. "Esta canción es de nuestro héroe Luis Alberto Spinetta, que nos llevó a Londres, Barcelona, Los Ángeles, donde grabamos nuestro álbum debut producido por el legendario Larry Klein y Decca Records", dice en el video.



Además de Paulo en teclados, los acompañó en percusión Santiago Molina. La dupla, que también viene de participar virtualmente del Cheltenham Jazz Festival, ya promociona el lanzamiento de su primer álbum el 4 de junio bajo el sello Universal.