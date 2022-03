Viviana Canosa volvió a apuntar contra el movimiento feminista en su programa. En esta ocasión lo hizo en el mismo Día de la Mujer tras la marcha del 8M que las convocaba a parar para manifestarse en reclamo de mayores derechos, y en contra los abusos y femicidios.

La conductora criticó esta medida, además de cuestionar la definición que tienen de patriarcado. De esta manera, generó polémica con sus dichos y en las redes sociales recibió todo tipo de comentarios.

En el editorial que acostumbra a hacer, Viviana Canosa dijo: “Le pregunto a las chicas qué es el patriarcado para ustedes, muñecas: ¿Es un padre ausente, un hermano que les hizo bullying, un pibe que en el secundario no les dio bola, en la universidad no se las garcharon? Porque, la verdad, les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar”. “Vayan a laburar, nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este Gobierno, por eso hoy es el día internacional de la mujer verde, no de la mujer. Nos robaron hasta eso”, exclamó.

Viviana Canosa destrozó a las chiquis del pañuelo verde: "¿Que es para ustedes el famoso patriarcado?¿En la universidad no se las garcharon?." ���� pic.twitter.com/llAMrxtAk8 — Vivi Canosa en A24 (@canosaviviok) March 9, 2022

A su vez, les preguntó: “¿Cómo van a hacer un paro hoy las docentes, cómo van a dejar a las chicas, a los chicos, a los ‘chiques’ sin clases después de dos años que casi no las tuvieron?”. En ese sentido, expresó que “justamente es todo lo contrario esta marcha” al compararlas con “las verdaderas feministas” que “dieron su vida para poder trabajar”: “Y ustedes, ¿qué hacen? Faltan al laburo y van a la marcha. ¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto les pagamos?”, reclamó la conductora.

Por último, Viviana Canosa les reprochó que “usan el 8M para todo lo contrario que significa el 8M”. “Arruinan todo, rompen todo. Es el día hoy de la mujer verde”, concluyó.