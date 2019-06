(Foto : Maxi Huyema)

"Suena fabuloso", comentó, entusiasta el director de coro norteamericano Tim Sharp tras el primer ensayo que tuvo con el Coro Arturo Beruti. Con la formación sanjuanina actuará esta noche en el Auditorio Juan Victoria, en una de los dos funciones abiertas al público del III Foro Coral Americano que se realiza aquí desde ayer y culminará mañana.



Por tercera vez en la provincia, el artista nacido en West Virginia no escatima halagos al trabajo María Elina Mayorga, directora del Beruti, su tarea a favor del desarrollo de la música coral en San Juan y su proyección internacional. "Es una persona apasionada por lo que hace, quiere compartir y generar un cambio en la comunidad' destacó Sharp, que es director ejecutivo de la Asociación Americana de Directores Corales (ACDA) y dirige hace tiempo el Coro Oratorio de Tulsa. Con una impresionante trayectoria artística y de logros académicos, Sharp destacó el buen nivel de formaciones corales que escuchó aquí durante foros y festivales de los que ya participó en la provincia.



Esta noche, quizás honrando ese vínculo forjado con San Juan y el Beruti es que los invitó a interpretar hoy la pieza de la que es coautor junto a Wes Ramsay - "Come Away to the Skies (A High, Lonesome Mass)'-, en estreno para sudamérica, función en la que el destacado maestro además tocará el banjo junto al grupo de Atlanta, The Chuck Nation Band, quienes también mostrarán parte de su repertorio country.



-¿Cómo es la misa que creó?



-Es un combinación, formas clásicas de la música coral, con elementos litúrgicos, con el bluegrass instrumental, (estilo de la música country), que tiene guitarra, banjo, mandolina... y los himnos religiosos que eran cantados en las iglesias de las montañas de la costa este de los Estados Unidos. Puse los tres juntos, porque soy un músico académico, crecí en las montañas de West Virginia, así quise honrar las tres vertientes. Son aspectos que me son familiares. El público la encontrará agradable, no tiene que esforzarse demasiado, armónicamente no es difícil, pero lo hice de una manera que nadie había hecho; he tratado que la gente se sorprenda durante la obra, que entiendan lo que hago.



-¿Cómo ha sido recibida la obra en su país?



-Las críticas fueron muy buenas, entendieron lo que hice, las reseñas en New York, in Nashville, fueron muy buenas, no tuve ninguna negativa. La interpreté más de 200 veces, junto a la Chuck Nation Band, casi trescientas. Nos presentamos en el Carnegie Hall, en Nashville, en lugares donde el bluegrass es reconocido y fue muy bien recibida.



-¿Qué significa para usted esta obra?



-Es autobiográfica. Es mi historia, crecí en West Virginia, aprendí a tocar ahí, pero también aprendí Mozart, Bach, Chopin como pianista y canté Schubert, las grandes misas de Beethoven y fui a la escuela en Nashville donde se escucha música country. Hay grandes músicos clásicos y grandes músicos de country, así que quise juntar esos dos mundos. Que la disfrutara el público de la música clásica y de la música popular, que coincidieran que es una buena obra. Era mi meta, y creo que en el tiempo perfeccionaré la obra. Quería que la gente sintiera estos tres elementos y creo que lo he conseguido.



-¿Cómo está considerada la música coral en Estados Unidos?.



-Hay una gran cultura coral, los coros son muy populares, para adultos y niños, es una comunidad coral en crecimiento. DEsarrollando y creciendo en lugares con no son convencionalmente corales, sino asociados a lugares de trabajo, como coros comunitarios.



¿Desde cuando registran ese crecimiento?



Mi asociación, la ACDA, tiene 60 años y realmente cuando empezamos a profesionalizar los coros, que los directores se profesionalizaron, comenzó a crecer realmente, así que diría entonces que desde hace 60 años.. Claro que no es una actividad tan popular o difundida como los deportes, pero es muy común encontrar personas que se interesan y participan de la actividad coral. Hay coros por todos lados.



-¿Y cómo es el financiamiento, estatal o privado?



-Hay una gran cantidad que pertenecen a escuelas. Primaria, secundaria, universidades, hay una gran cantidad. El 52 por ciento de los miembros de la ACDA son maestros de escuela. Ellos tienen financiamiento de las escuelas, por supuesto. Los coros de las iglesias solían ser también un número importante, pero eso ahora disminuyó y los coros comunitarios han ocupado ese lugar. Ellos sí necesitan autofinanciarse, lo hacen a través de subsidios, donaciones, becas, actividades para recaudar fondos, la venta de tickets...



-¿Hay buena cantidad de público para los coros, o hace falta que crezca?



-Para los coros exitosos, está bien. Pero todos intentan conseguir público, incluso las sinfónicas, óperas, todos. Esto es porque, la música clásica hace que la gente piense y la mayoría no quiere hacerlo. Como ocurre con los diarios, la misma gente que todavía lee diarios viene a mis conciertos. Pero una gran cantidad de gente ya no lee diarios. Todos estamos trabajando en el desafío de relacionarnos con el público y lograr repertorios más populares, ese fue el objetivo por el que compuse esta misa, para sumar nuevos público.



-¿Cuál es la clave para desarrollar esta actividad de manera más importante en San Juan?



-¿Hay coros en las escuelas?En Estados Unidos todas las escuelas tiene coros, los países europeos tienen coros escolares, la música coral es más fácil que otras actividades, hay que usar la voz, no requiere instrumentos, es barato, universal, no necesita uniformes y tampoco que lo dirija un maestro especializado. No necesitan ser coros profesionales, sino que los chicos canten, que aprendan lo que pueden hacer, que tengan confianza. Todos tenemos acceso a la música, pero hay que empezar de niños, hacerles saber que pueden hacerlo, de adultos es más difícil. Con el Beruti ensayamos a las once de la noche y lo hacen porque sienten amor por lo que hacen. Me gustaría que los niños sintieran ese amor y que cuando crezcan apoyen el arte porque ellos tuvieron la posibilidad cuando niños.



Yo sigo cantando, todo el tiempo. Es mi naturaleza. Nuestra voz nos acompaña para siempre. Cantar hace nuestra vida mucho mejor. Tu corazón es mejor, te sientes mejor.



"De los Apalaches a los Andes'. The Chuck Nation Band, Coro Arturo Beruti, junto a Tim Sharp. A las 21.30, en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Bono contribución: $100