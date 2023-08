En siete años desde que Franco Favini, Paolo y Bruno Ragone decidieron continuar con el legado de sus padres, Destino San Javier ha logrado alcanzar un delicado equilibrio entre los sonidos tradicionales y lo sonidos modernos. Hoy, al hablar del folklore romántico, estas tres voces tucumanas están ocupando un espacio indiscutido dentro de las propuestas musicales nacionales. Con una herencia irrenunciable de sus antecesores (el Trío San Javier) y con todo un horizonte abierto a infinitas posibilidades, la joven agrupación ha calado hondo en el corazón del público sanjuanino. No es casualidad que sea la quinta oportunidad en tan poco tiempo que llegan a ofrecer un nuevo recital, esta vez el próximo 10 de septiembre en el Teatro Sarmiento. En charla con DIARIO DE CUYO, Bruno Ragone reveló la clave de este exitoso momento: "Creemos que lo que nos está sucediendo se debe a esta continuidad que sostenemos con la tradición y con las canciones de nuestros padres. Sabemos y somos conscientes que la gente, con los años, estas canciones fueron adoptadas y quedaron en su memoria. El legado que nos dejaron es asombroso y lo cuidamos con mucha altura, transmitiéndolo a todos los lugares a donde vamos", dijo el cantante.

Si bien, el folklore romántico sigue teniendo una buena salud en los festivales nacionales, Ragone reconoce que la música urbana, en especial el trap, está conquistando mucho terreno en las franjas de espectadoras y espectadores más jóvenes. "Hay nuevos ritmos que están de moda y se hacen muy fuertes en los festivales populares. No lo vemos mal, pero desde nuestro lado, entendemos que la música folklórica y el folklore romántico es para toda la vida, por más modas que haya".

Sin embargo, el cantante no ignora que desde otras voces más críticas, apuntan a que los festivales argentinos, empiezan a perder identidad al abrirse y dejar que otros ritmos como el rock, el hip hop y el cuarteto empiezan a generar fricciones a los artistas más tradicionalistas. "Estoy de acuerdo en ese sentido, porque son fiestas muy populares y de gran cariño en el público. Me parece que debe haber otra manera de tratar este asunto, porque es cierto, los tiempos cambian y hay que aggiornarse, ampliar el espectro y permitir otros públicos, pero tampoco hay que caer en el solo hecho de vender entradas y no resulta bueno".

Al respecto, Bruno profundizó su razonamiento: "A nosotros nos pasa. Venimos del folklore y nos abrimos a la música melódica y al pop, pero en los festivales de trap, no tenemos lugar y no nos invitan a menudo. Pero de todas formas, la música es para todos y hay que saber compartir los espacios. Si hay algo que nos enseñan los chicos del trap, es saber compartir entre cantantes y grupos. Las participaciones entre ellos son importantes, entonces los folkloristas tenemos que aprender hacerlo también. A veces pasa que por el ego artístico cueste tanto poder hacer cosas más unidos entre nosotros". Finalmente, sobre el tema de los festivales apuntó: "No veo mal que en los festivales como Cosquín o Jesús María, participen artistas de trap, pero también nos gustaría que los folkloristas fuésemos invitados por los artistas de trap a sus festivales. Pero la solución podría estar en organizar una noche para cada estilo".

A este punto, recordó Bruno su paso por la última edición de la Fiesta Nacional del Sol, donde hubo diferentes noches para cada ritmo musical y en escenarios en paralelo, donde todas las expresiones convivieron en un mismo evento. "Nos encantaría volver a la Fiesta del Sol porque ha sido una muy linda experiencia. Nos sentimos muy cómodos porque vivimos una diversidad musical para todos los gustos".

Destino San Javier viene de ganar la consagración en Cosquín 2023 y aunque tenga una fuerte identidad folklórica, el trío de Favini y los hermanos Ragone, busca expandirse a otras fronteras sonoras y es abierto a la experimentación también. Por eso, DSJ hizo recientemente una grabación sin precedentes junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón, cuyo material servirá para su nuevo álbum "San Javier Sinfónico" que muy pronto saldrá a la luz; y por otro lado, tuvieron un cruce musical con el cuarteto cordobés de la Banda XXI: "logramos hacer un cuarteto romántico a nuestro modo y estamos contentos porque las participaciones de este tipo, suman y nunca restan. Nos nutre mucho", dijo Bruno. Y por si fuera poco, quieren ir por más. Si hay un componente de alta intensidad romántica en la música folklórica, es sin ninguna duda la tonada cuyana: "Nos encantaría incorporar la tonada a nuestro repertorio. Tiene una dulzura y un mensaje muy hermoso. Pero no lo sabemos hacer, venimos de una raíz tucumana, con una zamba más carpera. A la tonada hay que saber hacerla, al igual que el recitado. Ojalá que los cantantes sanjuaninos nos inviten a trabajar juntos para aprender, porque cantar tonadas es una asignatura pendiente", dijo Bruno y no solo eso, poder llegar al máximo escenario de la provincia: "Nos queda solamente actuar en el Teatro del Bicentenario, es un lugar soñado y esperamos poder cumplirlo algún día".



Destino San Javier. Domingo 10 de Septiembre. 20:30hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: Platea VIP: $10.000; Platea general: $8.000; Pullman: $6.500; Gradas Pullman: $5.000. Disponibles en Entradaweb.