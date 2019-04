Con sus melodías pegadizas, sus letras profundas y sus ritmos folclóricos latinoamericanos -sin contar su simpatía y sus atuendos coloridos-, Canticuénticos ha logrado despegarse de la media de los grupos y solistas infantiles argentinos. A paso firme y sostenido desde 2009 -cuando sacaron su primer disco- el combo santafesino logró expandir sus repertorio a todo el país, de la mano de clásicos como Cumbia del monstruo de la laguna, Noni Noni y Santo remedio, entre tantas otras. Pero el año pasado, en su cuarto disco, incluyeron una canción que -sobre todo desde que salió el video-, se hizo viral y se multiplica en Whatsapp y redes sociales, con pedido expreso de ser compartida. "Hay secretos" habla del abuso infantil, cualquiera sea; de que los chicos se animen a contar y de la importancia que tiene que los adultos sepan ver y escuchar, creer y proteger. Una canción oportuna pero no oportunista, que nace como una flor en medio del mismo barro que la inspiró, hoy colmado de ejemplos lamentables; y que intenta tender una mano desde la música.



"Hay secretos tan pesados que no dejan respirar....", describe uno de los versos escritos y musicalizados por Ruth Hillar, integrante de la banda que volverá a San Juan este fin de semana, como protagonistas del Festival Regional de Música Infantil "Arroyito cantor" (ver aparte). Y seguramente este corte, cuyo clip cuenta con una excelente animación, será incluido en el repertorio que sonará en la Plaza Hipólito Yrigoyen.



Tal como explicó a distintos medios, Hillar trabajó junto a una psicopedagoga especialista, con quien vio el modo de abordar el tema y fue acopiando palabras "clave" -como secreto o cuidar- que sirvieran para la identificación de quienes atraviesan esa situación, sin necesidad de exponerla explícitamente. Elegir la música que se adaptara, también fue un desafío.



"Nos parece que las canciones tienen la posibilidad de llegar a lugares más profundos", comentó la autora a Línea Abierta. "Es una canción que está dedicada al que está padeciendo pero también a los adultos que tienen que cuidar, acompañar, estar alertas. Y por qué no a los que están viviendo situaciones parecidas o los que las generan y ojalá logre pasarles esa coraza tan dura", agregó.







EL DATO

Canticuénticos estará en el 3er Festival de música infantil "Arroyito cantor", el 14 de abril a las 15.30 hs en la "Plaza de la joroba". Entrada libre.

Hay secretos



Hay secretos chiquititos

que te invitan a jugar,

y hay secretos tan enormes

que te vienen a asustar.

Hay secretos livianitos

que te llevan a volar,

y hay secretos tan pesados

que no dejan respirar.



No se tienen que guardar

los secretos que hacen mal.

No se tienen que guardar

los secretos que hacen mal.



Si no alcanzan las palabras

para lo que hay que contar,

inventemos otro idioma

siempre te voy a escuchar.

Acá estoy,

quiero ayudarte,

sé que decís la verdad.

Ya no habrá que

andar con miedo

porque te voy a cuidar



No se tienen que guardar

los secretos que hacen mal.

No se tienen que guardar,

los secretos que hacen mal.

No se tienen que guardar,

los secretos que hacen mal



Ya no habrá que

andar con miedo,

porque te voy a cuidar.