Falta apenas una semana para que quienes gustan del folclore puedan disfrutar de Tentación, el primer disco de Cardones, combo sanjuanino que reunió en su material estreno -grabado en Retoño, estudio de Cristian Jorquera- una decena de temas variados, no solo en cuanto a la selección de temas, ya que hay composiciones de puño y letra, de otros autores, inéditas; y también versiones de algunas muy conocidas como Zamba para olvidar y Como arbolito en otoño. La versatilidad también está en cuanto a los ritmos, que abarcan desde tonadas y chacareras hasta composiciones con un estilo más romántico, pasando por el carnavalito, por citar algunas.



"Nosotros hacemos folclore tradicional pero que incluye ritmos variados, hay cuyanos, norteños... No estamos encerrados en una sola casilla. Las presentaciones en vivo son con guitarra y bombo, pero el sonido no es tan tradicional. Es un estilo más juvenil, más moderno podríamos decir. Además no es un trío convencional, los tres tenemos el mismo registro vocal, tenores, y vamos trenzando las voces de acuerdo al estilo, a la canción, a cómo queda más cómodo; esto da mucha versatilidad a la hora de armar un tema y también le da al trío un sonido diferente, así que está muy bueno', detalló en charla con DIARIO DE CUYO el jujeño Pablo Carello, voz y guitarra del grupo que completan los sanjuaninos Juanjo Martín, en voz y bombo; y Germán Ríos, en voz, guitarra y violín.



Cardones se formó en 2013 y transitó varios escenarios, luego hubo un impasse y los músicos retomaron el proyecto hace menos de un año. Abocados de lleno a este renovado proyecto, el primer fruto fue el corte de difusión, que da nombre al disco, cuyo videoclip subirán a las plataformas esta noche, a modo de adelanto. Autoría de Ríos, uno de los más prolíficos a la hora de componer, Tentación es un ritmo norteño, estilo carnavalito.



En etapa de promoción y con proyección nacional -de la mano de su manager Atilio Irazoque- Cardones ya tiene programada una gira por Salta, Tucumán Jujuy y Córdoba, de cara a la temporada festivalera. Mientras tanto, están dedicados de lleno a hacer conocer este material y a consolidarlo. "También hay una posibilidad para tocar en La Peña de Morfi. Ya escucharon el CD y le dieron el OK, está charlado, es una posibilidad muy latente, así que bueno, estamos trabajando para todo eso', agregó Pablo, que junto a sus colegas disfrutó a pleno la recepción que tuvieron en la reciente Fiesta Provincial del Chivo, en Valle Fértil; y se preparan para otras fechas en lo que queda del mes y agosto, cuando estarán, por ejemplo, en La Dominga (jueves 11) y El Estribo (sábado 13).



"Le hemos metido mucha producción musical, arreglos vocales, hemos trabajado mucho también desde la composición. Bueno, hay mucho esfuerzo, dedicación y ganas, así que las expectativas que tenemos son altas', expresó Carello.