“French Touch” (Toque Francés), pocas veces un disco tuvo un título tan acertado y descriptivo. La francesa Carla Bruni acaba de publicar su 5to disco de estudio bajo la producción del magnífico David Foster y consiguieron un gran trabajo.

“French Touch” es una colección de 11 canciones de diversos artistas y estilos (rock, pop, jazz), pero llevándolos siempre al terreno de Bruni, ofreciendo una formidable relectura de cada pista. Las canciones elegidas fueron: “Enjoy The Silence” (Depeche Mode), “Jimmy Jazz” (The Clash), “Love Letters” (Elvis Presley), “Miss You” (The Rolling Stones), “The Winner Takes It All” (ABBA), “Crazy” (Willie Nelson), “Highway To Hell” (AC/DC), “Perfect Day” (Lou Reed), “Stand By Your Man” (Tammy Wynette), “Please Don’t Kiss Me” (Rita Hayworth) y “Moon River” (Audrey Hepburn).

Si bien estas lecturas son muy íntimas, no por ello son nostálgicas ni artificiales, sí hay que aclarar que son más calmas que las originales, porque como les comenté más arriba, son canciones llevadas al terreno de Bruni y adaptadas de modo tal que cada canción obtenga la personalidad e impronta de la francesa, y su susurrante voz no se vea forzada. Foster arregló cada canción de acuerdo a las necesidades de Bruni, respetando su registro contralto, siempre íntimo y cálido.

“Enjoy The Silence" suena como una emocionante balada en el piano de Cyril Barbessol, una percusión mínima, con cuerdas percutidas y frotadas. “Jimmy Jazz”, originalmente publicado en el memorable “London Calling” de The Clash, respeta el espíritu de la canción pero le aporta más elementes jazzeros con la trompeta y el clarinete. “Miss You” de los Stones suena como un funk disco de los 70s. “The Winner Takes It All” de ABBA tiene un clima de resignación y sinceridad. “Crazy” cuenta con la participación de su compositor, Willie Nelson. Está tan adaptada a Bruni que Nelson queda desubicado en su propia canción, de igual modo es un buen gesto haber invitado al legendario músico country de 84 años.

Punto aparte para la relectura musical de “Highway To Hell”, el clásico de los australianos AC/DC suena como un blues jazzeado, logrando una excelente versión y transformaron un himno del rock de estadios en un standard de club de jazz. A “Perfect Day” la lleva a las tablas del cabaret, con mayor ánimo que el original de Lou Reed. La siguiente está dedicada a su marido, el ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy. Casi sobre el final está “Please Don”t Kiss Me", basada en la versión de Rita Hayworth de la película “The Lady From Shanghai” (1947). El disco cierra con “Moon River”, la canción que Johnny Mercer compuso para Audrey Hepburn en la banda sonora del film “Breakfast At Tiffany's”.

“French Touch” es 100% libre de dramas, con canciones que están en el inconsciente colectivo de varias generaciones. Bruni les aporta ternura, calidez y mucha calma. Un disco que invita al relax y la distención.