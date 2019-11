Carlín Calvo fue internado ayer a la noche en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo y se encuentra con pronóstico reservado. Su familia está a la espera de una devolución de los médicos, que están evaluando el estado general de salud del artista, según informó el periodista Luis Ventura en Infama.

Carlín se encuentra en un estado complicado hace varios años, luego de haber sufrido dos ACV que afectaron su vida física y psíquica de manera considerable. Calvo está al cuidado de seis enfermeras que lo controlan día y noche, y monitoreado por cámaras las 24 horas, ya que no puede manejarse de manera independiente. La última internación del actor fue en octubre del año pasado, cuando tuvo una infección urinaria. “Somos un grupo reducido y muy unido. Somos los amigos del campeón y del no campeón; al contrario de muchos otros que han desaparecido. Hay personas que estuvieron en las buenas y en los momentos que más se los requiere, no están. Igual se los respeta en sus pensamientos”, había dicho el peluquero Fabio Cuggini, amigo íntimo del actor en ese entonces, en un diálogo exclusivo con Teleshow.

A pesar de estar separados hace varios años, su ex esposa Carina Gallucci está siempre al cuidado del actor, junto con sus hijos Facundo, de 20 años, y Abril, de 13. Carlín sufrió dos ACV; el primero fue en 1999 y, luego de pasar varios días internado en el Instituto Argentino del Diágnóstico viajó a Cuba para realizar una fuerte rehabilitación. A su regreso, volvió a la televisión con El Hacker. Pero en el año 2010, a minutos de salir al escenario en Mar del Plata, con la obra Taxi, tuvo otro ACV, que le dejó fuertes secuelas de las que ya no se recuperó en su totalidad. Calvo tiene problemas en el habla y en su movilidad, lo que le imposibilita realizar salidas a la calle.

El 21 de febrero de este año, Carlín cumplió 66 años y su hijo le dedicó un emotivo saludo desde su cuenta de Instagram. “Feliz cumpleaños a vos papoto. Te amo mucho. Gracias por seguir luchando siempre por nosotros y agradezco cada momento que puedo compartir con vos y soy feliz de tenerte acá conmigo. Sos mi ídolo pa. Te amo!”, señaló Facundo.