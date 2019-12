Este domingo, Carmen Barbieri visitó a "El Run Run del Espectáculo", por la pantalla de Crónica, y habló de todos los temas en una charla profunda con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

Al ser consultada por aquellos momentos clave en su vida, la capocómica contó: "Nunca planeé ni casarme por iglesia ni tener hijos. Cuando vino Fede me cambio la vida. A Fede lo tuve a los 34 años y después quedo embarazada de nuevo a los 39 años. Estos temas mucho no me gustan tocarlos.... Pero, casi me muero durante el embazado de Fede. Casi nos morimos los dos. Estuve internada en terapia intensiva. Y cuando quedo embarazada a los 39 vuelvo a tener los mismos síntomas. Me tuve que practicar un aborto clandestino para salvar mi vida. Yo lo quería tener, pero el médico tomó la decisión. Fue muy doloroso", aseguró a corazón abierto.

Por otro lado, la actriz fue consultada por el delicado estado de salud de Santiago Bal. Al respecto, detalló: "Federico y su padre tuvieron una charla muy profunda. Le dijo que estuvo muy poco tiempo sano. Mi hijo está acostumbrado a esas cosas, Santiago tiene una salud frágil, pero la va a ganar porque es un tipo con mucha fuerza".

Fuente: Diario Show