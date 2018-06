Si alguien creyó que Carmen Barbieri ya no podía generar asombro con ninguna declaración, ella le demostró hoy que había vivido equivocado. En una nota con "Basta de todo", el ciclo radial que conduce Matías Martin, la actriz se largó a dar detalles sobre el tema menos pensado: el tamaño del pene de su hijo Fede Bal.

La declaración de Carmen se produjo en medio de una entrevista donde habló de la muerte de su mamá, Anita Caputo -ocurrida en febrero de este año-, su relación Santiago Bal y la reciente separación de su hijo Fede de Laurita Fernández.

En verdad, fue Matías Martin quien incitó a Carmen a hablar del tema del pene Fede cuando le preguntó sobre las declaraciones que oportunamente había hecho su madre Anita diciendo que Fede Bal estaba "bien dotado".

Bastó que Carmen escuchara eso para que reaccionara con asombro: "¡¿En serio dijo eso mi mamá?! ¿Es dotado? Yo no sabía que Fede era dotado.”. El conductor le respondió: “No sé, lo dijo la abuela, ella dijo que ya se notaba a los 8 años…“. Lejos de dar por terminado el asunto, Barbieri siguió manifestando su sorpresa: “¿Dijo eso mi mamá? Si ella decía: ‘Este chico no tiene sexo'. Era como las muñecas, no tenía nada‘”.

Para mayor precisión, Carmen agregó: “A los nenes algo le cuelga... Yo te estoy contando la verdad: (Fede) no tenía nada. Y mi mamá decía: ‘Este chico tiene un problema hay que hacerlo ver‘”.

Cuando los integrantes del ciclo ya no querían conocer más detalles respecto de Fede y su pene, Carmen siguió: "Era un problema -recordó-. 'Tiene un botón, hay que hacerlo ver', decía mi mamá. Y yo le decía: 'Mamá es chiquito'. Después siguió creciendo y tenía un botón... Y un día apareció una fabrica de botones, de golpe. Pero fuimos al médico, en serio, algo pasaba. Mi mamá me volvía loca con eso”. “¡Se la pasaban mirando el pito al pobre chico!“, concluyó Matías Martin.