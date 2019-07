Carmen Barbieri detalló cómo se encuentra Santiago Bal. A comienzos de julio, el actor fue internado de urgencia debido a una neumonía en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC). El capocómico estuvo en terapia intensiva, muchos rumores circularon sobre su salud y la propia Carmen fue tajante a la hora de dar el parte: "Está muy débil, necesita la asistencia de una máscara de oxígeno".

Santiago luego fue trasladado a la clínica de rehabilitación ALCLA, donde en la actualidad se encuentra internado Sergio Denis y que se hizo famosa por la rehabilitación de varias personalidades.

"Él está reponiéndose lentamente, no tiene ninguna enfermedad grave pero sí está deteriorado el cuerpo de una manera que cayó en una debilidad tan profunda que fue terrible", declaró la actriz.

"Está muy débil y delgado, pero está muy bien atendido por los profesionales de ALCLA.Hace dos veces por día gimnasia, es decir, lo movilizan y lo paran. Tiene muchas ganas de salir adelante y por vivir", precisó.

"Sus hijos lo van a ver y yo estoy yendo a la clínica todos los días, salvo los fines de semana que estoy saliendo de gira", agregó la actriz.

Al ser consultada sobre un tuit el que escribió: "Sola en mi cuarto de hotel pensando en mi futuro inmediato y me preocupa, me ocupa. Me siento sola", Carmen explicó que lo tuiteó porque su cabeza "no para de pensar", comentó, luego en diálogo con el ciclo radial Polino Auténtico.

"Estoy mudando a Santiago a mi casa, al dormitorio que era de Fede (su hijo). Estoy con la cabeza en eso, en que se recupere, el trabajo, y llega un momento en el que la cabeza me estalla", contó Barbieri.

Marcelo Polino le preguntó a Carmen cuáles son sus proyectos para la temporada de verano y ella contó: "Estuvimos hablando con los muchachos de Dabope que me dijeron 'sabemos que estás con Guillermo Marín pero queremos tenerte siempre'".

"Yo puedo escuchar ofertas, con Marín y sin Marín porque no es que tengo un contrato firmado con él de por vida. Con Marín estamos preparándonos para hacer una gran revista pero me tengo que reunir con él", comentó al respecto. De todas maneras, el acuerdo parece irrompible porque desde su cuenta de Twitter la actriz publicó una foto con el empresario donde anuncia: "Por otro año juntos, de trabajo y amistad! Firma de contrato temporada 2020 con Guillermo Marín".