Carmen Barbieri relató un duro momento que vivió tras ser víctima de un secuestro virtual: recibió un llamado anónimo de alguien que se hizo pasar por su hijo, Federico Bal, y dijo que el actor había sufrido un asalto.

“Llamaron a mi vieja diciéndole que había tenido un accidente. Suelen hacer esto para sacar información, para extorsionar y hasta para pedir dinero. Tengan mucho cuidado con esto, que no los agarren desprevenidos”, escribió el Bal en su Twitter.

Llamaron a mi vieja diciéndole que había tenido un accidente. Suelen hacer esto para sacar información, para extorsionar y hasta para pedir dinero. Tengan mucho cuidado con esto, que no los agarren desprevenidos ���� — Federico Bal (@balfederico) 25 de junio de 2018

Por su parte, la capocómica contó lo sucedido: "A eso de las 2:30 de la madrugada sonó el teléfono de mi casa, el de línea, que lo tiene muy poca gente. Por eso me asusté, porque imaginé que a algún ser cercano le podía haber pasado algo".





Y agregó en diálogo con Clarín: "Era la voz de un muchacho. Te juro que era la voz de Federico diciendo: 'Mamá me asaltaron, estoy todo golpeado, estoy herido. Bajá y atendeme, por favor'. Yo me hice la que no escuchaba y corté".

Enseguida, Barbieri llamó a su hijo, que estaba viajando en un auto rumbo a Mar del Plata, tras finalizar la función de Magnífica. "Pensé que lo habían asaltado en la ruta o al salir para allá", explicó Barbieri.

Finalmente, la actriz se tranquilizó cuando logró hablar con Bal: "Me dijo que estaba bien y que podía ser un llamado de la cárcel, haciendo un secuestro express, pidiendo plata. Me pidió que no les preste atención y que me quede tranquila".

"Después, Fede me pidió que no abra la puerta, que tenga cuidado porque capaz estaban abajo. No me pude quedar tranquila porque la voz parecía la voz de Federico. ¡Dios mío, cómo me asusté! Me tuve que tomar un tranquilizante. Ahora estoy con fiebre y antibióticos. Pasé una madrugada durísima. Nunca me había pasado", agregó.