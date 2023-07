Cinco años han pasado desde su última actuación en su tierra natal y Carolina San Juan confiesa desde Córdoba, donde se radicó hace ya varios años, que tenía muchas ganas de volver. La oportunidad se dio de la mano del Club Social de la provincia, que mañana por la noche realizará su tradicional Gala Patria, en vísperas de la celebración del Día de la Independencia argentina. Allí será donde, luego de la cena y de interpretar el Himno Nacional Argentino, como se estila, la artista desplegará su repertorio tanguero, con el que ha sabido encantar a público argentino e internacional.



"Estoy muy contenta. Para mí es una alegría enorme volver a San Juan después de tanto tiempo. Estuve por ir para un espectáculo de tango sinfónico que habíamos empezado a armar, pero vino todo lo de la pandemia y ya se desarmó todo", expresó en diálogo con DIARIO DE CUYO Carolina. "Y debo decir que también me da mucha alegría el ser convocada por el Club Social, que fue un lugar muy importante para mi papá (NdR: el fallecido médico Eduardo Bettio, histórico presidente de la ya disuelta Fundación Protea). Si bien mi mamá (NdeR: Susana Rosselot) forma ahora parte de la comisión, mi papá amaba ese club, era su lugar para estar, para juntarse con sus amigos... Así que bueno, de algún modo siento que también es como hacerle un homenaje a él... Son muchas emociones", agregó. "Y sí, que sea además para celebrar una fecha patria, también es importante. Hace algunos años fui parte de una gala patria en San Juan, junto al Sexteto Mayor; pero en el Club Social será la primera vez... y espero que no sea la última", añadió con una sonrisa la cantante, quien esta vez actuará en solitario.



"No me han pedido nada en particular, así que voy a hacer mi repertorio, un recorrido de mis temas, mis caballitos de batalla y algo de glosas recitadas, que tienen que ver con mi mamá, de lo que yo aprendí de ella", adelantó Carolina, quien sigue despuntando su pasión por el tango en La Docta y alrededores, si bien consideró que la movida del 2x4 está hoy por hoy en una meseta.



"Estuve haciendo actuaciones y ahora voy a empezar a hacer un ciclo los días jueves, pero la verdad es que está bastante parada la música ciudadana, como demasiado tranquila. Yo lo hablo con compañeros y colegas, y sí, está medio chato. Pero lo importante es que ahora se está empezando a activar, en Buenos Aires también, donde tampoco estaba tan fuerte, como que la pandemia hizo mucho daño a toda esta parte artística", opinó Bettio, que no descarta incursionar en otros géneros musicales, aunque sin soltarle la mano al 2x4, que llevó su voz y su impronta por distintos escenarios.



"Estoy un poco en eso, tengo muchas ganas de hacer algo melódico, sacar esa cosa más histriónica que tengo yo", reconoció Carolina, aunque aclaró que en esta visita -que será un viaje relámpago- estará exclusivamente dedicada al tango, a esas personales actuaciones que la hicieron conocida en el ambiente y con las que supo arrancar elogios y aplausos.



El "Baile de Gala por la declaración de la Independencia de Argentina" organizado por el Club Social en el marco de su 135to. aniversario tendrá lugar el sábado 8, a las 22.30 hs, en su sede (Rivadavia 68 este). Contará con un menú tradicional antes de la medianoche, cuando la Banda de Música del RIM 22 interpretará el Himno Nacional. Posteriormente tendrá lugar el show de Carolina San Juan (entradas $6000 para socios y $9000 para público en general, en venta en la sede hasta hoy. Informes al 4222241).