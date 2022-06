Por Leonardo Muro

Luego de cuatro años, la ganadora de la edición 2005 de American Idol, Carrie Underwood, lanza un nuevo disco con gira incluida. En septiembre de 2018 había publicado el disco “Cry Pretty” que debutó en el puesto N°1 del Billboard 200, convirtiéndose en la primera mujer en ubicar 4 álbumes country en la cima de ese ranking. Entre mayo y octubre de 2019 realizó la exitosa gira Cry Pretty Tour 360 que convocó cientos de miles de almas en su recorrido. 2020, la pandemia, el parate que ya todos conocemos. Carrie termina el año con el disco navideño “My Gift” y en 2021 lanza la producción góspel “My Saivor”, con la que se adjudicó el 8vo premio Grammy de su carrera.

Aquella chica menuda y cristiana de Oklahoma que emocionaba y deslumbraba a la audiencia de American Idol es ahora una mujer de 39 años, madre de 2 hijos y una estrella imparable que acaba de publicar “Denim & Rhinestones”, un disco de 12 canciones capaces de cambiarte el humor y alegrarte el día. Animado, alegre y divertido, “Denim & Rhinestones” transita de comienzo a fin por temáticas country con bases pop y al revés. El disco muestra a una artista que disfruta lo que hace y que proyecta esa felicidad en cada canción.

Además del primer corte Ghost Story, “Denim & Rhinestones” tiene todos los condimentos, himnos pegadizos como Crazy Angels y la que da nombre al disco. También tiene canciones de amor como Faster, Pink Champagne, Wanted Woman, pero también de desamor como Burn, Hate My Heart y Velvet Heartbreak, en esta última saca a relucir su origen country al igual que en She Don’t Know. Carrie muestra también su costado rockero en Poor Everybody Else, algo que no debe sorprender a nadie ya que siempre expuso su influencia rocker, incluso logró (después de pedirle durante mucho tiempo) que Axl Rose la acompañara sobre un escenario, fue el pasado 30 de abril en el marco del Stagecoach Festival (California), donde hicieron dos clásicos de Guns N’ Roses.

El cierre de “Denim & Rhinestones” lleva a la reflexión en la calma de Garden, una canción que nace a raíz de su afición por la jardinería. Recientemente Underwood dijo en una entrevista “Estoy literalmente todos los día en mi jardín, es increíble cuántas lecciones de vida hay en el jardín y de cómo te llena el alma estar allí”. En “Garden” deja flotando una pregunta que va más allá de la jardinería, algo para reflexionar en el aspecto personal: “Si cosechas lo que siembras, ¿qué tipo de jardín cultivarías?”.

“Denim & Rhinestones” es un muy buen disco que marca el constante crecimiento de una artista que no conoce de límites, los atraviesa y continúa su marcha.