Alfredo Casero está internado desde hace más de un mes. El artista la está pasando mal, según contó hoy en su programa de la radio online Conexión Abierta y en Twitter, que debió abandonar en medio de la emisión por su agotamiento.

El problema que lo aqueja es que la operación a la que se sometió para un bypass gástrico no salió bien y tuvieron que volver a intervenirlo quirúrgicamente.

Así y todo, Casero se esfuerza por continuar con con su programa radial, donde hoy explicó: "Hace treinta y pico de días que estoy internado. Hoy me tienen que volver a operar. Estos días fueron bastante duros para mí, estoy extrañando algo de comer, algo de tomar... Hace treinta y pico de días que no tomo nada".

Después de hablar en la radio sobre temas diversos como la política argentina, la situación social en Venezuela y el Papa Francisco, entre otros, Casero, quien se fue enfureciendo cada vez más, al final, dijo: "Estoy diciendo cosas terribles porque como me voy a morir, me chupa un huevo".

Enseguida, agotado por el esfuerzo, decidió dar por terminada la emisión aunque aún le quedaba una hora de programa. "Me voy a acostar porque estoy pasándola mal y la verdad es que me doy cuenta de que todas estas porquerías que pasan me están haciendo cada vez peor -confesó-. Es verdad lo que les digo, no le den bola a nada, dejen que todo se cueza en su propio jugo. Si no, se te va la vida peleando contra molinos de nada, con gente que está mal preparada y gana plata por eso. Yo no sigo. Me despido, mil perdones pero no puedo más, no quiero dar pena ni darles alegría a los que esperan mi deceso".