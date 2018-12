La historia oscura que ya venía carreteando con acusaciones de acoso y despegó tras la denuncia de Thelma Fardín sumó ayer un nuevo capítulo. Juan Darthés, acusado de violación por la ex Patito Feo, estaba citado ayer a una audiencia de conciliación de otra causa, la que él le inició a Calu Rivero por "manchar su buen nombre y honor" luego que la actriz de Dulce Amor (2012) declarara que él se había sobrepasado de manera tal que se vio obligada a dejar la tira; pero Darthés no acudió al llamado de la Justicia. "Siento en que es un día en que por fin la mujer ganó. Me parece increíble. Me siento muy poderosa, me siento a salvo, me siento escuchada y protegida y les agradezco muchísimo. Lo único que espero ahora es que empiecen a haber hechos. Basta, no aguantamos más", declaró visiblemente emocionada Rivero, acompañada por su abogado, quien comentó que aún no fue notificado de la renuncia de Ana Rosenfeld (que ella hizo pública en las redes) a la defensa de Darthés (se dice que Fernando Burlando tomaría el caso, pero al momento no estaba confirmado). "Vine a cumplir con este juicio injusto que me hizo Darthés. Y sentir que estoy acá y la otra parte no está me genera mucha indignación", lanzó la actriz.



Aunque faltó a Tribunales, el actor y cantante que ya ha sido señalado por otras colegas por conductas similares, sí se expresó en entrevista con su amigo Mauro Viale para A24, pero específicamente sobre la denuncia de Fardín, que lo tiene en jaque y que negó rotundamente.



"No existió nunca". "¡Por Dios, cómo puedo hacer una cosa así!", declaró y dio vuelta la versión: "Ella golpeó la puerta de mi habitación. Se me insinuó, me quiso dar un beso. Yo la saqué, le dije 'estás loca, ¿qué te pasa? Tenés novio'. Yo le dije: 'Tenés la edad de mis hijos'", narró sobre la actriz, por entonces de 16 años y de novia con un compañero de tira. "Si pasara algo así, ¿sería normal que al otro día estuviéramos todos riéndonos? ¿Somos todos tan enfermos?", acotó. "No sé qué pasó con Thelma". "Estoy muerto, indignado, con una bronca increíble". "Lo único que quiero es que la gente sepa mi verdad: yo nunca violé ni acosé a nadie". "Si esto es cierto, soy yo el primero que me mato, soy yo el primero que me condeno", fueron otras frases del artista, que antes había contado en Twitter que grabó la nota "para contar mi verdad, que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad", y donde se declaró "profundamente dolido e indignado". Darthés también se refirió a su familia, su mujer María Leone -de quien se dijo en Pamela a la Tarde, cree en su esposo- y sus dos hijos adolescentes. "Quiero cuidarlos. Con ellos está todo bien. Son seres increíbles", declaró ante Viale, que también fue criticado por la nota, a lo que respondió: "Periodistas de primera línea han reporteado a Videla. Y Videla es el que menos tenía derecho a hablar y sin embargo lo reportearon. Hay libertad de prensa y de expresión. Mi compromiso es con el periodismo".



Tras el descargo de Darthés, el ambiente volvió a encenderse. "Le decís mentirosa a la niña que violaste!!! La estás violando otra vez!!!", tuiteó Griselda Siciliani. "Suponete que en tu cabeza delirante ella se metió en tu cuarto y te forzó. Igual tenía 16 años y vos 45. No a Lugar", sumó Connie Ansaldi. "El lenguaje no verbal lo dice todo. Mentís. Estás muerto, sí. Cárcel ya", escribió Mike Amigorena. Fardín, por su parte, mantuvo reserva. Pero antes, la joven actriz -que también recibió críticas de un sector- declaró a Radio Con Vos que "todo este proceso no lo podía articular con 16 años. Lo puedo articular hoy que soy mujer. Esas palabras las puedo decir ahora. En ese momento le tenía miedo a todo"; y se explayó: "Sabía que me exponía a toda esta cosa. Pero es más alto el precio de callar que de hablar. Yo ya estoy hecha. A mí no me entra ninguna cosa de las que digan".

