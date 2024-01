El grupo de Las Furiosas quedó completamente destruido. La salida de la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) de Catalina Gorostidi fue lapidario para el día a día de Juliana “Furia” Scaglione que le soltó la mano por completo a Agostina Spinelli.

Durante El Debate de Gran Hermano (Telefe), la médica pediatra dio explicaciones sobre lo que hizo en el juego y, también, quedó en shock al ver el momento en el que su amiga Furia defenestró a la expolicía, con quien tiene una gran relación.

por favor las reacciones de cata lloro #GranHermano pic.twitter.com/pcrxgUHvwk — emi (@eeemiliano) January 16, 2024

Cómo reaccionó Cata al ver que Furia le soltó la mano a Agostina

Con caras de sorpresa, bronca y sin entender nada de lo que pasa, Cata reaccionó ante el panel conducido por Santiago del Moro y, por momentos, se quedó casi sin palabras. “No puedo creerlo”, repitió más de una vez la joven santafesina, con su voz cada vez más imperceptible por los nervios que tenía.

“Estás en shock”, comentó el conductor. “Te duele, Cata”, agregó Sol Pérez, una frase que caló hondo en el corazón de la profesional de la salud, que no pudo aguantar y se puso a llorar.

Luego de que pasaran una segunda parte del informe en el que Furia desprecia a Agostina delante de Manzana la mañana después de la eliminación, Cata siguió shockeada. “No lo puedo creer. La más importante para Furia era yo, pero me da mucha pena porque Agos es una increíble persona”, remarcó.

Furia ya no está cerca de Agostina. La instructora deportiva cree que la que armó parte de la pelea con Emmanuel Vich, que precipitó la salida de Cata, fue la expolicía, de la quien resaltó negativamente su rol en los juegos de liderazgo. “Hay cosas que no me cierran”, lanzó.

Todo se hizo evidente durante una charla que tuvieron Furia y Chula, donde la líder analizó lo que pasó con sus dos aliadas luego de que hubiera un careo entre Cata y Emma que no terminó del todo bien.

“Agostina se quedó mucho más light y Catalina gritaba un montón. El quilombo la armó la otra”, opinó. “Sí, lo de Emma lo empezó Agostina”, ratificó Chula. Si bien Furia dijo que “no desconfía” de la exagente, algo siente que no está bien con ella y que la puede perjudicar en su camino al final.

“Agostina es brava y le hubiera contestado mucho más a Emmanuel. En realidad fue Cata la que se estaba peleando con alguien por puchos y Cata no fuma ¿entendés? Cayó re duro, cayó re duro”, remarcó, sobre la forma en la que votó el público. Luego de varios segundos de silencio, Furia le expresó a Chula que cuando ella se fuera, prefiere no tenerla cerca a la expolicía. “No la quiero a Agostina de mi lado. Ni en pedo. Que se arregle sola”, sostuvo, tajante.