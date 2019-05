Catherine Fulop se refirió a la crisis en Venezuela y a la revolución que se vive en su país desde hace dos días, en lo que se denominó Operación Libertad, encabezada por Juan Guaidó. Pero al hablar sobre esa cuestión, la actriz comparó el régimen de Nicolás Maduro con el de Adolf Hitler, y pronunció una cuestionable frase. Dijo que en los campos de concentración del Holocausto "los más torturadores eran los judíos".

"¿Por qué te crees que Hitler sobrevivió? ¿Porque solito lo hizo todo?", fueron las preguntas retóricas que Fulop le hizo a Marcelo Longobardi en su programa de Radio Mitre. "No, mi amor, porque dentro de (los campos) los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. No sé si tú sabés la historia: los sapos (NdR: quiso decir "kapos") eran los propios judíos que torturaban a su propia gente, eran los más crueles. Esto mismo está pasando en Venezuela".

La actriz había sido consultada para acercar su postura sobre la delicada situación que atraviesa su país. Y contó entonces que en estas horas publicó en sus redes sociales fotos que demuestran que la dictadura de Maduro "lleva en micros" a los manifestantes, que son "empleados públicos a los que tienen amenazados: si no van, pierden su trabajo". "Esa gente sí, por supuesto, va a seguir bailando al son de ellos", dijo Fulop. Y a continuación, realizó su comparación con Hitler.

Sus dichos generaron una fuerte repercusión en las redes sociales y Fulop luego pidió disculpas. El periodista Jorge Rial hizo un posteo repudiando sus palabras. Y ya con Intrusos al aire, Catherine pidió salir al aire. "Fue por el fragor de que uno dice varias cosas al mismo tiempo. Y lo que quise decir es que este tipo de regímenes, de dictadores, torturadores y asesinos, se sostiene porque busca aliados", advirtió, buscando explicar que se había basado en un libro que acaba de leer sobre un sobreviviente del Holocausto, aunque no dio mayores precisiones.

"Él (por el autor) dice que los más crueles eran los propios judíos. Los guardiacárceles designaban a los mismos presos como líderes, y eran los que ayudaban a cuidar a los judíos. Y él describe lo cruel que eran estos judíos. A mí se me asemejó a lo que pasa un poco en Venezuela: en los propios barrios donde todos pasan necesidades, sin comida ni medicamentos, el Gobierno les da poder (a los ciudadanos) para que sean sus aliados, y son los más crueles con el pueblo (…). Ese pueblo que los apoya también está sometido. Esa fue mi comparación".

Fulop apuntó entonces contra Rial: "(Con tu posteo en Twitter) das pie a que la gente me insulte y me diga más cosas. Fuiste tú el que lo masivizó", declaró la mamá de Oriana Sabatini, para luego pedir disculpas: "Perdón, la verdad que no fue la idea (ofender a nadie). Disculpen. Perdón, si se oyó mal. Por eso estoy llamando. Perdón, okey", dijo la actriz, quien también recibió el repudio del panelista Damián Rojo, quien definió a su declaración como una "aberración".

"Yo no dije nada del Holocausto. Lo que quise graficar es que esta gente, mala, se sostiene porque tiene y busca aliados. Y yo dije que Hitler buscó aliados", argumentó Catherine, si bien reconoció que "capaz que no hacía falta" una manifestación semejante ("no me supe expresar"). Y sostuvo que bastaba con describir la realidad del pueblo venezolano, que está siendo sometido por la "narcotiranía" de Maduro.

"Lo único que a mí me interesa es el sufrimiento de mi gente. Hasta el último día de mi vida voy a llorar a estos venezolanos que dieron su vida. Y si esto (por las críticas que recibió a sus palabras) hace que mi pueblo sea libre, ¡me la banco!", concluyó.