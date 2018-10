A sus 53 años Catherine Fulop no tiene nada que envidiarle a una de 20. Dueña de una sensual figura, la venezolana se sumó a la lista de famosas que se cansaron de aparecer como monumentos a la perfección y mostró en las redes su cuerpo al natural, sin retoques ni photoshop.

“Me miro al espejo y me gusto”, comienza el posteo en el que compartió las fotos de su cuerpo sin filtro. “Sé que no tengo la belleza de los 20, 30 o 40. Son ya más de 50 (en unos meses, 54), y la piel ya no es tan tersa. De hecho, te empiezan a salir manchas, culpa del mal trato que le diste a través de los años, exceso de sol, mala alimentación, etc…”, analizó la actriz que está casada con Ova Sabatini.





“Salen lunares blancos, ¡¡¡uh!!! No lo sabia y sí, son feos, y las arrugas y las flacideces tampoco son muy lindas…”, continuó la madre de Oriana y Tiziana.

“Pero no puedo estar enojada por esto. Estoy feliz y satisfecha del camino recorrido, de la familia que formé, de ver en mis hijas esa belleza que algún día yo disfruté sin saber que algún día se iba a ir”, continuó la actriz.





Además, Catherine aprovechó para dar un consejo a sus seguidoras más jóvenes, a las que incitó a aceptarse tal cual es cada una: “Ojo chicas por suerte es de a poco y por eso tenemos que trabajar y dedicarnos a ser mas lindas por dentro durante toda nuestra vida, no quejarnos tanto de todo, ser mas humanas y aceptar los cambios”.

“La perfección no existe”, concluyó la actriz. El posteo, como era de esperar, recibió miles de halagos y obtuvo más de 30 mil likes en menos de ocho horas.

Fuente: Radio Mitre