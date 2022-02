Øostil es el proyecto de música electrónica que engloba toda su actividad como DJ y productor; marca registrada tras la que se encuentra el argentino Antü Coimbra que encabezará una noche electrónica mañana en Santa Lucía (ver aparte) y una de las dos actuaciones suyas en la Argentina antes de partir a una gira por países de Europa.



Junto con el mexicano Hugo Ibarra, creó el proyecto en Øostil, y aunque se separaron en 2020, aunque el argentino continuó con el nombre que les permitió abrirse puertas y convertirse en los primeros latinoamericanos en ingresar al sello Afterlife.



Armó Epiphany, una plataforma de podcasts con artistas conocidos, pero que también impulsa la difusión artistas emergentes. La plataforma puede escucharse en Sound cloud de Øostil y próximamente en Apple music.



Antes de su llegada a San Juan, desde San Martín de Los Andes, donde participa de un festival, Coimbra habló con DIARIO DE CUYO.



-¿Cómo fue la vuelta a las fiestas y los festivales, cómo sentiste al público?



-La primera fecha fue increíble, fue en Guadalajara , definitivamente fue grandiosa la intensidad de la gente, los protocolos siguen, no hay margen de error, la gente no quiere volver a estar encerrada así que usan barbijo, se hacen test de Covid, aunque estén vacunados. La energía es más intensa, no sólo al principio, lo sigue siendo, como que la gente termina valorando más la posibilidad de ir a un show, a un recital.



-¿Qué fue lo que más te costó?



-Fue adaptarse a estas nuevas formas de normalidad, en lo particular fue duro, tener que hacer mi proceso de afrontar continuar solo, con la decisión de mi socio (de irse) en un momento clave para el proyecto; pero hay que adaptarse a las circunstancias y todo pasa por alguna razón. Fue duro después de tantos años separarse, pero la responsabilidad asumida con el proyecto y con todos los fans hizo que se siguiera con energía positiva y a motor para llevar este proyecto donde siempre lo quisimos llevar.



Fueron dos años de transición, pero ha crecido mucho el proyecto y muy contento por la recepción de la gente con los últimos discos. Prácticamente todos piensan que el proyecto es de Italia, u otro país europeo, porque lo gestamos afuera, el proyecto comenzó en México, la idea es ahora fortalecer la identidad del proyecto en Argentina, por eso es que en medio de tour y tour en Europa y Estados Unidos, planteamos esta estrategia de venir con más continuidad para este lado.



-¿Se sorprenden de que seas argentino?



-De hecho me sorprendo yo, porque se acercan a mí y me hablan en inglés o en italiano. Aquí en Argentina, me hablan en otros idiomas sin tener siquiera idea de que soy argentino. Pero bueno, la estrategia del proyecto fue posicionarlo internacionalmente, siempre toda la comunicación fue inglés y bueno, se entiende entonces que ocurra eso.



Para mí es un honor gigante que fuéramos los primeros artistas latinos y creo que lo seguimos siendo, en ingresar a la disquera Afterlife. Y un poco la idea es transmitir a todos los artistas emergentes que están creciendo, que de pronto no tienen recursos para viajar, para estar en Europa viendo cómo se maneja el mercado, así que con Øostil lo que trato es de lograr individualmente lo que siempre anhele, que en Argentina me costó mucho, fui gestando mi carrera con proyectos en solitario pero siempre con la idea de abrir mercados afuera, entonces la intención ahora es poder darle este espacio a talentos emergentes, les doy soporte en su música, feedbacks, ayudas a distancia, así que un poco la idea es trasmutar, que Øostil que no solo sea un proyecto que sólo me genere un rédito a mí, sino a otros artistas que están persiguiendo el mismo sueño



-¿Hacés siempre melodic techno?



-Plantear un género como tal es como limitarse un poco, porque de alguna forma te digo que toco melodic techno pero voy a tocar en un festival en San Martin de los Andes en un ambiente más orgánico, es de día el festival, y entonces voy a tocar eso pero voy a tocar deep house también, es mi línea musical pero adaptándome en la circunstancias, no es lo mismo tocar para 10 mil personas en un mainstreim en Berlín de noche, que tocar en el medio de las montañas de día.



¿Por qué te convertiste en DJ y quiénes son tus referentes?



Empecé trabajando en teatro, actuando y siempre trate de tener la combinación de viajar, conocer y transmitir algo con el arte. Me di cuenta en muy corto plazo que era complicado vivir con el teatro, que no se podía llevar este ritmo de tomar 20 vuelos al mes era muy difícil. Empecé a escucharlo a Hernán Cattáneo. Él ha sido mi referente desde mis inicios, también Nick Warren, Sasha que son artistas emblemáticos que vienen del Progressive house, En Argentina hay una corriente muy fuerte de esa corriente, Hernán es mi referencia número 1 no sólo como artista sino como ser humano, siempre busque absorber este conocimiento de artistas y de personas que tienen una calidad humana increíble como Hernán.





EL DATO

Øostil (Afterlife). Antü Coimbra estará mañana sábado en el Predio del Centro Comercial e Industrial de Santa Lucía. Entradas anticipadas: $2500 en passline.com