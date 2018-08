La presentación de Cattaneo en el Teatro Colón a principios de este año motivó a las autoridades locales a gestionar la llegada del espectáculo a San Juan.

La energía de la música electrónica combinada con el virtuosismo de la música sinfónica producirá un nuevo hecho artístico en el Teatro del Bicentenario en las próximas semanas. Por primera vez, el DJ internacional Hernán Cattaneo llegará a la provincia de San Juan con su espectáculo "Connected". Se trata de la misma performance y montaje del show internacional visto hace unos meses en el Teatro Colón de Buenos Aires, que ahora estará al alcance del público sanjuanino. Y será en el TDB, con dos fechas, el 27 y 28 de septiembre, en el marco de la celebración de su segundo aniversario. A partir de los primeros días de septiembre comenzará la venta de entradas y también se anunciarán próximamente los valores de las mismas.



Se trata de una producción privada apoyada por el Ministerio de Turismo y Cultura, en la línea de instrumentar espectáculos para diferentes géneros y segmentos de público, en el principal coliseo sanjuanino, tal como destacó en charla con DIARIO DE CUYO la ministra del área, Claudia Grynszpan: "Es un show especial con buena calidad. Esperamos muy buena venta de entradas, porque no sólo vendrán de San Juan, sino de otras provincias cercanas también. El hecho que haya estado en el Colón nos asegura que será un show de primer nivel, las críticas han sido muy buenas y ha tenido un éxito importante. La gente que no puede viajar a Buenos Aires a verlo, ahora tendrá la oportunidad de verlo aquí", dijo la funcionara. Además contó que "estamos trabajando para que participen como refuerzo músicos de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ. La idea es abrirnos a géneros innovadores, a fusiones y corrientes no tradicionales, pero que tienen mucha presencia a nivel mundial. Si queremos que San Juan sea un polo cultural, hay que permitir diversidad de artistas y públicos con distintos gustos. El piso no es el género, sino la calidad. No tratamos de cerrarnos, es lo que tratamos de comunicar".



De este modo, con Cattaneo -una figura mundial que expone en diferentes escenarios conciertos sinfónico-electrónicos que pretende crear atmósferas sonoras exuberantes y climas étnico-futuristas en vivo- por primera vez el TDB incorpora este tipo de propuestas, a la que le sumará una sesión o masterclass abierta en el Auditorio del complejo, que dictará el artista y estará destinada a músicos locales y al público en general que quiera conocer su trabajo en profundidad.



Cattaneo tiene una extensa trayectoria en la música electrónica desde hace décadas. En sus shows, incluye sonidos que van desde Vangelis y Alan Parsons hasta clásicos de Chicago y Detroit (Depeche Mode, Carl Craig, Giorgio Moroder), pasando por algunos hits de Massive Attack, Underworld, Moby o Chemical Brothers; más composiciones propias como Cripsis y Closer. El evento tiene una duración de una hora y media y cuenta con arreglos del director musical Gerardo Gardelin.