Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini se muestran enamorados cada vez que pueden y ella no dudó en compartir una fecha importante para la pareja como sus 20 años de casados. "Hace 20 años Hoy como ayer TE AMO. Ova mi amor se me vienen a la cabeza mil frases de lo que siento por ti @ovasabatini por ti se lo que es vivir con un suspiro en el pecho y cómo siempre te digo tu me has hecho mejor, mejor de lo que era" escribió la actriz y conductora para recordar la fecha, junto a varias imágenes de la boda.