Celebridades

Cambió de rumbo





George Clooney no quiere deshacerse de la villa en el lago Como (Italia) que adquirió en 2001. Antes de tener a sus gemelos Alexander y Ella con su esposa Amal, el actor y director de 56 años tuvo toda la intención de vender esta lujosísima perlita pero, ahora, lo pensó mejor y prefiere mantenerla. El detallito es que vive en Berkshire (Reino Unido).



"Es su lugar favorito lejos de todo, cuando quiere descansar y tener una vida normal con su familia", destacó una fuente. Gustito humilde tiene el hombre, ¿no?





James Bond, papá

A sus 50 pirulos, Daniel Craig, la cara del actual 007, será padre de su primer hijo con la actriz Rachel Weisz. A sus 48 años, la ganadora de un Oscar a Mejor actriz de reparto por El jardinero fiel (2006) lo confirmó en The New York Times.



La artista se casó con el rubio en 2011, apenas 6 meses después de conocerlo en la grabación del largometraje Detrás de las paredes. Rachel es madre de Henry (11), fruto de su antigua relación con el director Darren Aronofsky, y Craig es papá de Ella (25) con su ex, Fiona Loudon. Los tuyos, los míos y los nuestros...



En terapia

A Dakota Johnson le fascina meterse en los papeles que debe interpretar. Pero, esta vez, parece que se le fue la mano y tuvo que pedir ayuda profesional. Filmando la cinta de terror Suspiria, con Russell Crowe, la protagonista de la jugada saga 50 Sombras de Gray confesó a la revista Elle que necesitó de un terapeuta.



"Hacer esa película fue muy difícil. ¡Me jodió! Tuve que tomar terapia", señaló la hija de Melanie Griffith y Don Johnson, y novia del rockero Chris Martin (ex de Gwyneth Paltrow). Miedosita...



¡Que no le falte!





Sarah Jessica Parker no puede vivir sin su fiel compañero. Y no se refiere a su pareja amorosa; no, no, ¡Se trata de su delineador de ojos!



La actriz, que saltó al estrellato al interpretar a la glamorosa Carrie Bradshaw en la serie

Sexo en Nueva York de 1998 a 2004, contó que su secreto para verse espléndida es usar únicamente ese accesorio de belleza. "Siempre lo tengo conmigo, básicamente no uso nada más. No uso una base ni nada", dijo en Watch What Happens Live with Andy Cohen. Mmm. ¿Será?