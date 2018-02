De sonrisa contagiosa y curvas infartantes, Ivana Nadal -considerada por muchos entre las mujeres más lindas de la Argentina- será una de las figuras que llegue a San Juan para participar de la Fiesta Nacional del Sol que comienza mañana.



Con tan sólo 27 años ha sabido encontrar su lugar en los medios y en el ámbito publicitario. Primero en TyC Sports y desde ahí se catapultó a la televisión abierta, en Telefe (Escape Perfecto, La peña de Morfi) y en otros canales porteños.



Pero ella no es "sólo una cara bonita", sino que suele diferenciarse con sus posturas. Hace unos días celebró poder mostrarse "al natural, sin photoshop". "Así, sin filtro. Con mis estrías, marcas que muestran el cambio en mi cuerpo y los rastros que dejó en mi piel" escribió esta chica -que participará del Carrusel del Sol- que además parece ser un espíritu libre en lo que respecta al amor. "Me gusta estar soltera para ver a las personas que quiero cuando tengo ganas. Y que las otras personas también sepan que mi situación es así", declaró recientemente.



A casi dos años de la viralización de fotos íntimas suyas, Nadal volvió a referirse a ese doloroso episodio que la avergonzó. "No me gusta hablar de lo que pasó con mi intimidad porque fue una violación, y muchos se rieron de eso, se hicieron eco, lo compartieron y opinaron... ¿Pero saben qué? ¡Está superado! ¡Entendí que quienes están mal, son ellos, no yo!", escribió en un largo descargó en Instagram, debido a algunos comentarios ofensivos de sus seguidores. "Muchos de nosotros tenemos sexo (...) Pero el hecho que ustedes hayan visto algo del mío, no fue mi culpa. Así que por favor, no insulten más", pidió.



Una carga que parece ir perdiendo peso, permitiéndole continuar en el camino de la fama, sin más tropiezos.