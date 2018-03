La noticia del casamiento del galán y político Segundo Cernadas con la sanjuanina Sofía Bravo, hija del recordado Leopoldo Alfredo, trascendió esta semana en Capital Federal, aunque en la provincia los preparativos para la boda del año ya están casi listos.

El actor habló con PrimiciasYa y afirmó: "Nunca fui de contar mucho mi vida privada, no me gusta mucho... Me caso porque estoy feliz y estoy con una mujer que amo. Estamos hace mucho tiempo y ya convivimos".

"Nos gustaría ir más allá, comprometernos y hacer una fiesta por ese compromiso. Estamos en un gran momento. Trabajando en algo que me fascina, con una mujer que amo, nos llevamos bárbaro y que nos gustan cosas parecidas. Queremos formar lo que se llama 'una familia'. Eso nos haría más felices todavía", amplió.

La boda será el 31 de marzo en Punta Tabasco y hasta donde se sabe serán unos 250 los invitados.