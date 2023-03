En las últimas horas Jey Mammon compartió un fuerte video en sus redes sociales para defenderse tras el escándalo que surgió luego de que trascendiera una denuncia por abuso sexual infantil en su contra. Santiago Moreno Charpentier, popularmente conocido como Chano, le dejó mensajes de apoyo y se ganó muchas críticas.

El exconductor de La peña de Morfi (Telefe, domingos a las 11.30) subió un descargo en su cuenta de Instagram, donde acumula casi un millón de seguidores, y aseguró, entre otras cosas, que está pasando uno de los peores momentos de su vida.

Además, confirmó que conoce a Lucas Benvenuto, que es quien lo denunció en 2020, y que tuvo un vínculo con él, aunque aclaró que el joven no tenía 14 años, sino 16.

“Yo no violé, yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona. Jamás, nunca en vida. Ni lo hice ni lo haría", dijo el actor entre lágrimas, mirando a cámara.

El video superó los 40 mil likes y alcanzó más de nueve mil comentarios en los que muchos manifestaron que no le creen.

“Deje de actuar, nadie le cree”, “Habla del supuesto daño de él. ¿Y de Lucas? Él es la verdadera víctima”, ¡¡¡Pero 16 años también es un chico!!! ¡¡¡ Yo no lo puedo entender!!!”, “Mmm muy sobreactuado Jey”, “Si en vez de tener 14 tenía 16, ¿qué cambia? ¿Eso te hace inocente?”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de la mencionada red social.

Pero uno de los mensajes llamó particularmente la atención y fue el del exlíder de Tan Biónica que quiso dejar en claro que le cree a Jey.

“Te creo. Te creemos amigo”, escribió el cantautor. Su mensaje despertó una gran cantidad de críticas y después de un rato el músico decidió borrarlo.

Otros famosos apoyaron a Jey Mammon

Pero Santiago "Chano" Moreno Charpentier no fue el único que apoyó a Jey Mammon. Sandra Mihanovich y Grecia Colmenares también le dejaron sus mensajes al conductor.

"Te abrazo", escribió Mihanovich. "El tiempo de dios es perfecto. Si no hiciste nada, Dios estará contigo y todo saldrá bien", expuso por su parte Colmenares.

"Sandra Mihanovich, ¿abrazarte a un abusador de menores? Se me cayó una ídola", "Nefasto su comentario. Hay que abrazar a la víctima no a esta clase de personas que se meten con menores de edad", "Sandra, se abraza a la víctima. No al abusador", comentaron algunos, al ver el mensaje de la intérprete de Soy lo que soy.

Qué dijo Jey Mammon en su descargo

Tras varios días sin dar la cara, finalmente este miércoles Jey Mammon apareció y, desde su cuenta de Instagram, se defendió luego de que se conociera la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto en 2020.

"Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca. Lo que estoy sintiendo no sabía que se podía vivir, no sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí. Es por eso que yo hace una semana, más o menos, que tengo una necesidad imperiosa de salir a gritar, no a decir, a gritar, quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir", señaló el conductor.

Y continuó: "¿Pero saben qué? No me sale. No puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en esta silla y no me puedo parar. Yo no violé, yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona. Jamás, nunca en vida. Ni lo hice ni lo haría".

"Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante. Ahora, para entender un poco más las cosas yo necesito seguir profundizando", sostuvo.

Luego, detalló: "Yo a Lucas lo conozco. Yo no voy a decir 'no sé quién es, lo desconozco'. Lo conozco. A Lucas lo conoció el 25 de abril de 2009. El dice que me vio en una fiesta y que tenía 14 años. El en esa fiesta tenía 16 años. En esa fiesta nos conocimos. Intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo".

"Yo tuve un vínculo con Lucas, yo tuve una relación con Lucas. No voy a poner abajo de una alfombra mi vínculo con él, como tampoco lo hice en su momento, porque íbamos de la mano por la calle, nos besábamos en la calle. Ese vínculo duró aproximadamente hasta sus 25 años, entre idas y venidas", reconoció Jey.

Y aclaró: "Fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo... Nada de eso. Lo vuelvo a negar, lo necesito negar rotundamente todo el tiempo. ¡Necesito hacerlo! Porque me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho. Sumado al tema de la edad, que se los vuelvo a decir, tampoco es cierto".