El 26 de octubre Chano pisará suelo sanjuanino con su "Chano Tour 2018". El cantante, que después del éxito de Tan Biónica se vio envuelto en una serie de polémicas, publicó un mensaje para que los sanjuaninos compren sus entradas. Lejos de generar el interés del público, cosechó una catarata de insultos.

"No me van a dar ganas de volver", escribió el cantante dejando ver su descontento porque la venta no es la esperada.

Más tarde, ante las críticas, borró el tuit y escribió una especia de aclaración.