Una Noche Buena épica. Así podríamos definir un poco lo que fue la reunión familiar de Gustavo Cerati, no sólo por ser parte del clan del fallecido artista sino porque a la mesa se sumó nada más ni nada menos que Charly García.

Benito, el primogénito del líder de Soda Stereo, compartió imágenes de la reunión familiar en la que se puede ver al cantante sentado tranquilamente en el sillón de la casa rodeado por todos los familiares del artista: “Próspero”.

Esta imagen dio que hablar entre los seguidores del líder de Zero Kill, ya que varios interpretaron que su abuela le estaba “bajando los dedos peronistas” al ex Sui Géneris. Sin embargo, él salió rápidamente a aclarar que esto no era así. “Esas ‘V’ se hacen en todos lados en las fotos, y Lilian estaba hablándole. Pero velo como quieras”, disparó.

Otro video que compartió el joven de 27 años sorprendió a todos ya que se puede ver a la abuela de la familia bailando al ritmo de una música electrónica y dándole un espectáculo a Charly, quien seguía sentado en el sillón disfrutando del momento.