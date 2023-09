Estaría confirmado que Miguel Del Sel y el Chino Volpato volverán a hacer temporada a Villa Carlos Paz en el próximo verano, la temporada 2024, pero eso no marcará el regreso de Midachi. Es que Dady Brieva no será de la partida, con lo cual no habrá una nueva vuelta para para el trío de humor que se convirtió en referencia de la comicidad argentina en los ‘90.

La última vez que los Midachi funcianaron como trío fue en 2018, y por ahora la situación entre ellos parece no tener vuelta atrás. Dady Brieva, según sus compañeros, se habría radicalizado. Y también, según sus dichos, le va muy bien trabajando solo, lo que haría imposible una reunión del grupo.

Quién podría reemplazarlo y dónde sería la obra

El diario Crónica publicó incluso quién podría ser el reemplazante de Dady Brieva y cómo formaría el elenco del espectáculo que será producido por Miguel Pardo.

Miguel Del Sel y el Chino Volpato estarían acompañados por Pablo Cabaleiro, más conocido como “El Mago sin Dientes”. Sin embargo, y siempre según Crónica, desde el equipo de prensa de la productora de Pardo afirmaron que por el momento, hasta ahora sólo están confirmados Del Sel y Volpato exclusivamente.

La obra o el show teatral basado en diversos sketches se presentará en el Teatro Holiday, una sala tradicional donde incluso se presentaron como trío en otras oportunidades.

La información además indica que estarían el comediante Mauricio Jortack, una vedette de origen cubano y un cuerpo de bailarines acompañando la puesta.

La última polémica de Dady Brieva

Sobre fines de agosto, Dady Brieva, conocido por su militancia a favor del kirchnerismo, volvió a generar revuelo en las redes sociales a partir de sus declaraciones en Uruguay, donde fue consultado por la crisis social y económica que atraviesa hoy Argentina: “A mí no me mueve la aguja”, declaró.

El conductor Luis Alberto Carballo, al frente del programa Algo contigo, le consultó al actor sobre la situación de Argentina: “Está complicado allá”. Brieva respondió: “Muy. Está complicado para revertir esta situación, tienen que pasar muchas cosas. Capaz que las cosas que pasan no son las mejores, pero bueno van a pasar. Es difícil”.

“Yo estoy bien, a mí no me mueve la aguja. Es literal. Yo estoy bien económicamente”, aseguró Dady, quien actualmente conduce Peronismo para todos en C5N. Entonces, el conductor le dijo: “Pero tenés un cincuenta por ciento de la Argentina empobrecido, pasando hambre”.

“Vamos a ir a elecciones como van a ir ustedes el año que viene y elegirán. ¿Qué querés que haga yo? No soy ministro de Economía, ¿qué soy yo?”, agregó el excomediante de Midachi, en un tono serio.

“Pero vos tenés un programa... Uno ve a personas militantes, sos un militante, defendiendo lo indefendible. Ese es el tema. Porque vos me decís ‘yo estoy bien’, y dónde está todo aquello que hablamos de que todos tenemos que estar bien”, le recriminó Carballo.