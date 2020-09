Faltan apenas unas semanas para que Masterchef Celebrity debute en la pantalla de Telefe. Y cada día son más los famosos que cierran su participación en el reality de cocina que, para su nueva temporada en la Argentina, contará con la conducción de Santiago del Moro. Sin embargo, cuando ya estaba prácticamente confirmado que el jurado estaría integrado por los miembros originales del certamen, el argentino Germán Martitegui, el italiano Donato De Santis y el francés Christophe Krywonis, este último decidió no ser de la partida.

“Se viene un gran programa de #masterchefargentina con jurado, conductor y participantes de lujo. Por el cariño mútuo, le deseo a @telefe todo el éxito que merece tener. Mientras tanto yo sigo creciendo feliz por otros caminos”, escribió el chef en una historia en su cuenta de Instagram.

¿Qué fue lo que lo llevó a bajarse del proyecto? “Lo que pasó, para despejar dudas, es que no llegamos a un acuerdo. Y no hablo de la cuestión económica. Para nada. En cuanto al dinero habíamos llegado a un acuerdo. Pero hubo otras cosas que no vienen al caso mencionar que trabaron todo. Así fue”, dijo Christophe en diálogo con El Espectador, por CNN Radio.

Christophe junto a Donato de Santis y Germán Martitegui en el jurado de Masterchef.

Después de asegurar que su ausencia en el ciclo no representaba “la muerte de nadie”, Krywonis explicó: “Tengo muchas cosas para hacer, sinceramente. La verdad es que trabajo, por suerte, me sobra en este momento. Yo tengo mi gran pasión que es la cocina y, dentro de poco, voy a abrir una cadena de rotiserías en varios barrios y necesito dedicarle mucho tiempo a ese proyecto. Ahora también estoy muy apasionado con mi línea de productos para el cuidado masculino, que también estoy por sacar en el tiempo próximo. Es decir, no es que estoy inactivo o sin hacer nada. Al contrario, tengo un montón de cosas para hacer, incluso, nuevos proyectos con el canal”.

Por su parte, desde Viacom CBS le aseguraron a Teleshow que “los jurados del certamen aún no están cerrados”, desmintiendo los rumores que indicaban que el lugar vacante ya habría sido ocupado por Damián Betular, quien había compartido con Christophe ese rol en Bake Off Argentina. Y dejando un interrogante sobre la participación de de Santis y Martitegui.

Sin fecha cierta de estreno, se estima que la primera versión de famosos del reality creado en por Franc Roddam en el Reino Unido en 1990 y cuyo formato fue actualizado en 2005 por la BBC, saldrá al aire a mediados de septiembre, de lunes a viernes, en horario central. El ciclo ya se emitió con éxito en la Argentina bajo la conducción de Mariano Peluffo en cuatro ediciones, que se sucedieron entre 2014 y 2016, dos con cocineros adultos y dos con niños. Pero, hasta ahora, no habían participado personalidades conocidas.

La publicación de Christophe.

Por el momento, las figuras que ya han firmado su contrato para estar en la competencia son Roberto Moldavsky, Fede Bal, El Polaco, Iliana Calabró, Analía Franchín, Claudio El Turco García, Boy Olmi y Claudia Villafañe. En total, serán once participantes, cuyos nombres terminarán confirmándose en los próximos días. Pero, entre los posibles candidatos, se mencionó a Dolores Barreiro, Catherine Fulop, Fabián Cubero, Valeria Mazza, Rocío Guirao Díaz, Gabriel Batistuta, Rocío Marengo, Sofía Pachano, Georgina Barbarossa, Gabriel Corrado, Flor Vigna, Samanta Casais, Soledad Pastorutti y Micaela Vázquez.