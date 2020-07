Christophe Krywonis habló luego de que se conociera que Andy Kusnetzoff tiene coronavirus. El jurado de Bake Off Argentina (Telefé) participó de la última emisión de PH Podemos hablar (Telefé) y aclaró que no tiene síntomas. En ese sentido, también adelantó que no se hará el hisopado.

En un video que publicó en sus cuentas de Twitter e Instagram, Christophe escribió: "Antes que todo que se recupere pronto Andy. Gracias por sus mensajes, estoy bien y cuidándome como todos. No me hago el hisopado porque no teniendo síntomas del COVID-19 los doctores me dijeron que no era necesario. Donde manda capitán, no manda marinero".

Además, detalló: "No tenía previsto hacer este mensaje pero ante los llamados que recibí, aclaro las cosas. Estoy asintomático, no tengo fiebre, no perdí el olfato, no tengo tos, no me siento mal y no tengo ningún síntoma que aparente que tenga COVID-19".

"No me voy a hacer el hisopado por ahora, si surge la situación que tenga que hacerlo, lo haré. Yo grabé el miércoles este programa que salió al aire el sábado y pasaron más de 48 horas. Andy me llamó para avisarme muy amablemente y después hablé con Kuarzo y la prensa de Telefé", explicó Krywonis.

Asimismo afirmó: "Me comuniqué con mis doctores y me dijeron 'mirá, si tenés una vida normal de cuarentena y cumplís con las normas impuestas por las autoridades sanitarias de uso de barbijo, el lavado de manos y el uso del alcohol y sin acercamiento social, no tenés por qué preocuparte'".

"Por lo tanto mi vida sigue siendo la misma en cuarentena. Estoy muy bien, quiero dejarlos tranquilos. Lo único que deseo es que nos preocupemos todos para que Andy esté mejor rápidamente", completó Krywonis.

Después de esto Guido Záffora en Intrusos (América) puso al aire un mensaje de voz de Christophe, donde el chef volvió a insistir: "Estoy bárbaro. No tengo síntomas. No necesito hacerme el control de hisopado".