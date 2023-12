Escuchame una cosita se ha convertido en un clásico de los domingos. El ciclo de solistas creado por Fabricio Montilla tiene cinco años de historia, tres de los cuales realizados de manera continua en el bar Donata del Desierto, con 150 conciertos y 120 artistas diferentes.



El ciclo no se realizará mañana ni el próximo domingo por ser 24 y 31 de diciembre, pero retomarán en enero.



Haciendo un análisis sobre el camino recorrido, Montilla (foto) aseguró a DIARIO DE CUYO que "el balance es positivísimo porque no es fácil que algo se sostenga durante tanto tiempo con éxito y creo que tiene que ver con muchas cosas, por un lado después de la pandemia hubo un resurgimiento del consumo de experiencias colectivas y artísticas muy fuerte que ahora con la recesión que se viene va a haber una baja, pero durante todos estos años todo había sido en alta, había una necesidad de contacto con el arte y al mismo tiempo de contacto social" dijo, pero además resaltó que por otro lado "siguen naciendo talentos en San Juan" y que desde su ciclo tienen una especial habilidad de descubrir esos talentos. "Muchos debutan ahí en el ciclo; recibir por primera vez una paga por hacer música es una estimulación grande cuando estás empezando, que alguien te reconozca, que vayas y tenés armado el flyer, hay sonido, tenés un cachet y te tratan bien... Me enorgullece poder generar una puerta de entrada para muchos artistas y todo lo que se ha ido dando, tal vez no sea un escenario para los más consagrados, pero aquellos que hacen fechas en el Teatro del Bicentenario y otros lugares también van al 'Escuchame', pero lo que yo busco es más bien darle un espacio a los que están empezando o los que están haciendo ya sus primeros años de experiencia artística" completó Montilla, quien recordó los inicios del ciclo en 2018. "El ciclo comenzó en Ashtanga Yoga San Juan, era un ciclo de silencio total y acústico 100% y después cuando vino la pandemia ya no podíamos hacer ese tipo de eventos, entonces pasamos al bar, donde se podían cumplir lo que exigían por protocolo en ese momento".



El ciclo ha demostrado ser capaz de albergar los artistas más variados y es por la convicción de su creador de abarcar todos los géneros. "Hay toda una camada de músicos muy jóvenes haciendo música urbana, pero también hay una camada más intermedia generacionalmente haciendo música experimental, o sea, que no son canciones, sino que hacen música con máquinas y con cosas; están los cancionistas de pop, de rock, o sea que es muy amplio el abanico estilístico en San Juan, y nosotros, dentro de nuestras posibilidades, y de los solistas, digamos, absorbemos todo. Es muy raro que dejemos alguna propuesta afuera" consideró Montilla.



Ante la falta del "Escuchame una cosita", el cierre musical vendrá con un nuevo espectáculo: "Chin Chin y un swing" que, con la producción de Montilla y Pablo Barbera, propone para hoy cerrar con una grilla que incluye a Montilla, Morenhos real, y la danza urbana con Gözler. Será desde las 20hs, en Donata del Desierto (Libertador 3311 oeste) con entrada gratuita.



El ciclo transitó su quinto año.