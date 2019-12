Los decentes. Film austríaco que inaugura la semana del Encuentro.

Por segundo año se realiza en la provincia el Encuentro de Cine Europeo, convocado por la delegación de la Unión Europea en Argentina: que se hará desde hoy hasta el viernes 6 de diciembre, en la sala del Cine Teatro Municipal. El encuentro, que se realiza en 14 países y en San Juan se podrá disfrutar con proyecciones diarias y entrada gratis (se retiran 30 min. antes de función). El cierre será el viernes 6 con un concierto en la Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) con la actuación de Ensamble Contemporáneo Andino y Coro Vocacional de la UNSJ.

Programación: Hoy a las 20: Los decentes. Thriller(Austria), Dir Lucas Valenta Rinner. Lunes 2: A las 18.00: Rumania Indomable (Documental); a las 20.00: Vrzel/Chasm. Cortometraje (Eslovenia) y The two of us (Dinamarca), documental. A las 22.00 Stranger in paradise, (Países Bajos), documental. El martes 3 a las 18.00 pondrán Boy on the bridge, (Chipre) drama; a las 20.00 Carte Blanche (Polonia), drama. A las 22.00, The cleaners. (Alemania), documental. Miércoles 4: 18:00 A Ciambra (Italia) drama; 20.00, Sami Blood. (Suecia) drama; 22.00 Julia Ist. (España), drama.