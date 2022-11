Hoy en el Cine Teatro Municipal de Capital proyectarán "Asesinos", una producción que hace historia en el desarrollo audiovisual de Argentina, porque según sus realizadores, es la primera película producida, filmada y actuada por personas sordas y en Lengua de Señas Argentina. Llega a la provincia haciendo un nexo con la Asociación de Personas Sordas de San Juan y la entrada es a beneficio de esta ONG, para poder hacer refacciones en la sede social. Claudio Scardino, el director del filme, contó a DIARIO DE CUYO qué lo motivó a impulsar el proyecto del que también participa como productor su hermano Gabriel, ambos sordos.

Una de las escenas de “Asesinos”, un drama atravesado por la mafia y el crimen.

"Siempre me gusta ver películas nacionales y extranjeras. Buscaba alguna película de sordos pero había muy pocas, solo las extranjeras, casi inexistente en la Argentina. Esos filmes en los que actuaron algunos actores sordos fueron realizados enteramente por los oyentes. En Argentina no existían películas íntegramente producidas por los sordos. Creo que 'San Francisco producciones", que es la nuestra, es la única productora argentina completamente en Lengua de Señas Argentina" apuntó Scardino sobre el filme de 66 minutos que está protagonizado Damián Torres, Claudio Behar, Matías Rueda, Fernando Garriga y Anabel Paredes y otras 15 personas sin experiencia actoral previa.

En proceso. Uno de los productores, Guillermo Maldonado.

"En la película los actores son todos sordos e incluso también los productores, los técnicos y yo. No es que nosotros no queramos a los oyentes, simplemente no tenemos contacto con ellos. Nunca estudiamos cine, solo aprendemos experimentando con ganas, imaginación y voluntad para lograr objetivos" detalló sobre el elenco de esta producción policial, que tendrá segunda parte porque quedaron varias escenas sin sumar, ya que al comenzar la pandemia estrenaron con lo que tenían hasta el momento y "porque a la gente le gustó mucho".

Rodaje. Scardino con una de las protagonistas.

Para este grupo, el mayor desafío fue la temática. "Queríamos contar una historia que nos gustara. Encontrar un tema que nos pareciera algo diferente y que pudiéramos lograrlo. Además no queríamos un tema que se relacione a la sordera, con el problema de la sociedad, educación y de la familia porque ya abundan este tipo de películas que interesan a los oyentes. Nosotros queríamos hacer una película 'normal', porque nosotros somos normales aunque no escuchamos" declaró.

En cuanto a la realización del filme, Scardino contó que es 100 por ciento autogestionado. "Cuando contactamos al INCAA y nos pidieron tantos requisitos... ¿Para qué? Si nosotros recién estamos empezando, además había que pagar $35 mil pesos en concepto de trámite. Desistimos y el costo total de la película lo pusimos los productores y yo de nuestros bolsillos" comentó y sí destacó que consiguieron salas a través de ministerios y áreas de cultura de las provincias, por pedido de las asociaciones de sordos.

Sobre la respuesta que ha tenido "Asesinos" en los distintos lugares donde ha sido presentada, Scardino consideró que ha sido amplia teniendo en cuenta que sólo difundieron por redes sociales. "Nos sorprende, va mucha gente, llenando algunas de las salas de cine, la gran mayoría son sordos. Están contentos, se sienten relacionados a la película aunque sea de ficción porque hablan del mismo idioma, la lengua de señas. También han ido oyentes, ya que tiene subtitulado".

¿Es "Asesinos" un principio para saldar una deuda pendiente para la comunidad sorda argentina? fue la pregunta y para Scardino la respuesta es afirmativa, pero no sólo por una cuestión de entretenimiento. "Creo que sí. Muchos sordos sienten frustración cuando van por ejemplo a una entrevista de trabajo que luego nadie los va a llamar. Hay mucho prejuicio. Nos subestiman nuestra capacidad. En cuanto al cine, hay muchos sordos que sueñan con actuar o dirigir en alguna película de productora reconocida. Como nadie nos toma en cuenta, por eso fundamos la productora" opinó y agregó: "Es un orgullo haberla conseguido. Un gran desafío de haber logrado y terminado. Me gusta aprender cosas nuevas cada día. Compartir con los amigos sordos lindas experiencias de trabajo como nunca habíamos vivido antes. Es demostrar a la sociedad de que sí somos capaces de hacer lo que tanto nos niegan a nosotros los sordos".

DATO

Asesinos. Hoy, 13.30 en el Cine Teatro Municipal. Entrada $250 en boletería.