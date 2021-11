El conflicto entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no tiene fin. Desde su separación en 2018, muchas de sus diferencias se exponen en los medios de comunicación y ninguno tiene filtro para exponer su postura. Su última disputa tuvo como protagonista a Laura, la actual novia del exfutbolista. “El fin de semana cayó el progenitor de mis hijas con la madrastra, sin tener la delicadeza de avisarme”, expresó la panelista en Los Ángeles de la Mañana (eltrece). Y el enfado de la otra parte no tardó en salir a la luz.

“Yo entiendo tu showcito, pero me tiene cansado de que hables de mí y de mi pareja en este momento. Yo no hablo de vos. Si tenés algún problema o algo que no pudiste superar, hablalo en privado conmigo”, le escribió Defederico en un mensaje privado -que Ángel de Brito terminó leyendo al aire-. A raíz de esa situación, Fernández empezó a enumerar algunos de los enfrentamientos que tuvo con su ex.

Lo más llamativo de lo que rememoró la excandidata a diputada fue un impulso del cual se arrepiente: amenazar al padre de sus hijas con “clavarle un cuchillo en la garganta”.

“Una vez me zarpé porque me incomunicó con mis hijas. Me apagó los teléfonos. Yo me desesperé, mi hija se graduaba, no aparecía, me mintió, me dice ‘están durmiendo, no estaba en la casa’. Yo me fui a la puerta del barrio a buscar a mi hija. Entonces, yo me saqué y lo amenacé: ‘Te voy a clavar un cuchillo en la garganta’. En realidad, fue un estado de ira que le pasaría a cualquier madre que está incomunicada”, contextualizó.

Esa historia llamó mucho la atención de sus compañeras del panel, quienes le manifestaron que su reacción había sido excesiva. Sin embargo, ella argumentó su accionar. “Chicos... él me pegó y yo nunca le levanté la mano. Si una persona se siente amenazada judicialmente como él expresó, no me seguiría amenazando”, concluyó.